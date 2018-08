Mehr Spenden für Brot für die Welt

Evangelisches Hilfswerk verzeichnet 351.000 Euro Kreis Lippe. Brot für die Welt hat 2017 rund 351.000 Euro Spenden aus dem Kreis Lippe erhalten – etwa 50.000 Euro mehr als im Vorjahr. In dieser Summe sind alle Kollekten und Spenden aus der Region enthalten. "Wir freuen uns sehr, dass Spender Brot für die Welt auch 2017 ihr Vertrauen geschenkt haben. Mit ihren Spenden legen sie das Fundament dafür, dass Millionen Menschen in mehr als 90 Ländern Wege aus Armut und Not finden", sagt Dieter Bökemeier, Landespfarrer für Ökumene und Mission der Lippischen Landeskirche. "Allen, die dazu beigetragen haben, danke ich herzlich."

Bun­des­weit ha­ben Spen­der die Ar­beit von Brot für die Welt im ver­gan­ge­nen Jahr mit mehr als 61,8 Mil­lio­nen Euro un­ter­stützt. Das ist ein leich­tes Plus ge­genü­ber dem Vor­jahr (61,7 Mio. Eu­ro). Im ver­gan­ge­nen Jahr wur­den 680 Pro­jekte neu be­wil­ligt, da­von mit 237 die meis­ten in Afri­ka. Im Zen­trum ste­hen lang­fris­tige Maß­nah­men, die Hun­ger und Man­ge­lernährung ü­ber­win­den, Bil­dung und Ge­sund­heit för­dern, Zu­gang zu sau­be­rem Was­ser schaf­fen, die Ach­tung der Men­schen­rechte und De­mo­kra­tie stär­ken und den Schutz der natür­li­chen Le­bens­grund­la­gen un­ter­stüt­zen. Brot für die Welt wurde 1959 ge­grün­det. Das Hilfs­werk der evan­ge­li­schen Lan­des- und Frei­kir­chen för­dert heute in mehr als 90 Län­dern Pro­jekte zur Ü­ber­win­dung von Hun­ger, Ar­mut und Un­ge­rech­tig­keit.

vom 25.08.2018 | Ausgabe-Nr. 34B

