Das Wirtschaftswunder-Auto

5. Karmann Ghia Treffen am kommenden Wochenende in Lippe

Bad Sal­zu­flen / Lage / Det­mold (la). Der ab 1955 in Os­na­brück pro­du­zierte Sport­wa­gen aus dem Hause Volks­wa­gen stieg schnell zum schi­cken Sehn­suchts­ob­jekt für die Frau aus bes­se­rer Ge­sell­schaft auf und wurde des­halb gern als Haus­frauen-Por­sche und Se­kretä­rin­nen-Fer­rari ti­tu­liert. Al­ler­dings sieht das Auto zwar aus wie ein Sport­wa­gen, ist mit ma­xi­mal 118 km/h Spit­zen­ge­schwin­dig­keit aber eher für gemüt­li­che Sonn­tags­fahr­ten als für Ren­nen ge­eig­net. Das tut der Liebe der knapp 3.000 deut­schen Kar­mann Ghia-Be­sit­zer zu ih­ren Schmuckstü­cken kei­nen Ab­bruch. Zum 5. Kar­mann Ghia Tref­fen er­war­tet die "­Kar­mann Ghia In­ter­es­sen­ge­mein­schaft Lip­pe" vom 24. bis 26. Au­gust rund 50 Fahr­zeuge der Ty­pen 14 und 34, Ca­brio­lets und Coupés, so­wie de­ren stolze Be­sit­zer aus ganz Deutsch­land und dem be­nach­bar­ten Aus­land. Am Frei­tag, 24. Au­gust, tref­fen die Teil­neh­mer ab 19 Uhr in Bad Sal­zu­flen zu ei­nem ge­mein­sa­men Abend im Ho­tel Grü­ner Sand, Loh­heide 41, ein. An die­sem Abend wird auch ein Team des WDR er­war­tet, um ü­ber das Kar­mann-Tref­fen zu be­rich­ten. Am Sams­tag, 25. Au­gust, star­tet vom Ho­tel­park­platz Grü­ner Sand um 11 Uhr die erste Aus­fahrt. Die Route führt ü­ber den lip­pi­schen Nord­wes­ten zum Zie­ge­lei­mu­seum La­ge, Spri­kern­heide 77. Wer die au­to­mo­bile Ele­ganz im Stil der 1950er- bis 1970er-Jahre be­wun­dern möch­te, hat auf dem Gelände des Mu­se­ums von 13 bis 17 Uhr Ge­le­gen­heit da­zu. Gerne ste­hen dort die Kar­mann-Ghia-Be­sit­zer dem in­ter­es­sier­ten Be­su­cher Rede und Ant­wort. Nicht we­nige Lip­pe­rin­nen und Lip­per wer­den das von 1955 bis 1974 ge­baute Fahr­zeug beim An­blick mit per­sön­li­chen Er­in­ne­run­gen ver­bin­den. Der Tag en­det für die Teil­neh­mer mit ei­nem mu­si­ka­li­schen Abend wie­derum im Ver­an­stal­tungs­ho­tel Grü­ner Sand. Am Sonn­tag, 11 Uhr, star­tet das rol­lende Kar­mann-Ghia-Mu­seum vom Ho­tel­park­platz zu ei­ner Aus­fahrt in den lip­pi­schen Süd­wes­ten zum Her­manns­denk­mal und von dort zum Park­platz des Frei­licht­mu­se­ums Det­mold. Ent­lang der ge­sam­ten Stre­cke dürfte es si­cher­lich ein im­po­san­tes Bild sein, wenn die Kar­mann Ghia wie an ei­ner Per­len­kette auf­ge­reiht durch die lip­pi­sche Land­schaft rol­len. In das Frei­licht­mu­sum wer­den die Fahr­zeuge in der Zeit von 13 bis 13.30 Uhr ein­fah­ren und bis 17 Uhr an der Tank­stelle Sie­ger­land prä­sen­tiert. Klei­ner Tipp am Ran­de, da­mit sich nie­mand von vorn­her­ein als un­kun­dig ou­tet: das Wort Ghia nie­mals "D­schia", son­dern "­Gia" aus­spre­chen. Man sagt zu Spaghetti ja auch nicht Spad­schet­ti.

vom 22.08.2018 | Ausgabe-Nr. 34A

