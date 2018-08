Der Verein "3L in Lippe"

Die lippischen Kommunen Lage, Lemgo und Leopoldshöhe geben Gas

La­ge/ Lem­go/ Leo­polds­höhe (n­r). Lemgo macht es, Lage auch und Leo­polds­höhe eben­falls – man en­ga­giert sich in bür­ger­na­hen Pro­jek­ten; für Bür­ger­parks, in­no­va­tive Dorf­be­geg­nungs­zen­tren, kind­ge­rechte Schul­wege oder Ak­tiv­treffs. Es sind Pro­jek­te, die ein­fach ge­spro­chen, Wirt­schaft, Le­bens­qua­lität und Mit­ein­an­der im länd­li­chen Raum stär­ken und vor­an­brin­gen sol­len. Und dafür gibt es EU- und Lan­des­gel­der.

Fast 3 Mil­lio­nen Euro ste­hen der Lea­der-Re­gion 3L in Lippe zur Ver­fü­gung. Ge­rade hat die Be­zirks­re­gie­rung Det­mold das Pro­jekt "­Soc­cer­court am Wer­rean­ger" in Lage ge­neh­migt. Wei­tere Pro­jek­te, wie der "Il­se­park" in Lemgo-Lie­me, bie­gen ge­rade in die Ziel­ge­rade ein, be­fin­den sich im Ent­ste­hungs­pro­zess oder war­ten noch auf Be­wil­li­gung und – es gibt noch Luft (und Geld) für wei­tere Pro­jek­te. Be­griff­lich­kei­ten kön­nen mit­un­ter ir­re­führend sein: "Lea­der-Re­gion" hört sich zu­erst ein­mal et­was ab­ge­ho­ben an, ist aber tatsäch­lich nur die Ab­kür­zung für "­Liai­son entre ac­ti­ons de dé­ve­lop­pe­ment de lé­co­no­mie ru­ra­le" oder ü­ber­setzt "­Ver­bin­dung von Ak­tio­nen zur Ent­wick­lung der länd­li­chen Wirt­schaft". "Da­hin­ter ver­birgt sich ei­gent­lich nichts an­de­res, als die Mög­lich­keit, För­der­mit­tel der EU für die Um­set­zung von Pro­jek­ten von und für ru­ral ge­prägte Räume zu ge­ne­rie­ren", er­klärt Re­gio­nal­ma­na­ge­rin Su­sanne Weis­haupt. Es geht al­so, kurz ge­sagt, um länd­li­che Ent­wick­lungs­stra­te­gien. Die "Lea­der-Re­gion 3L in Lip­pe", also der Zu­sam­menschluss der Kom­mu­nen La­ge, Lemgo und der Ge­meinde Leo­polds­höhe, will einen kon­ti­nu­ier­li­chen Pro­zess von Ent­wick­lun­gen in Gang set­zen. Ge­mein­sam an ei­nem Strang zie­hen, ist hier Pflicht. Es gibt klare Zie­le: Die Re­gion soll sich nach­hal­tig und in­te­gra­tiv ent­wi­ckeln – so lau­tet die Ma­xime und dement­spre­chend sind die Hand­lungs­fel­der der lo­ka­len Ent­wick­lungs­stra­te­gie da­hin­ge­hend aus­ge­legt. Die Schlag­worte hier sind bür­ger­schaft­li­ches En­ga­ge­ment und Mit­ver­ant­wor­tung; In­te­gra­tion; Zu­kunfts­fähig­keit von Dör­fern und Quar­tie­ren; ein ak­ti­ves Mit­ein­an­der durch Bil­dung, Le­bens­kul­tur und Um­welt und die Be­deu­tung re­gio­na­ler An­ge­bote so­wie lo­ka­ler Wert­schöp­fung. Und dazu gehören bei­spiels­weise Frei­zeit­stät­ten-Ent­wick­lungs­kon­zep­te, Bei­träge zur Dorf- und Stadt­ent­wick­lung oder auch die Stär­kung von Iden­ti­fi­ka­tion und Eh­ren­amt. "Es kön­nen Pro­jekte mit bis zu 250.000 Euro ge­för­dert wer­den - theo­re­tisch je­den­falls, denn von der Idee bis zum Pro­jekt ist es ein lan­ger Weg, be­vor die Be­zirks­re­gie­rung grü­nes Licht für die Um­set­zung ge­ben kann", er­klärt Su­sanne Weis­haupt wei­ter. Da­mit die Ideen und Wün­sche aus den Rei­hen der Bür­ger trotz büro­kra­ti­scher Hür­den in den Ge­nuss der För­der­mit­tel kom­men, dafür trägt das Re­gio­nal­ma­na­ge­ment Sor­ge. Letzt­end­lich aber müs­sen Pro­jek­ti­deen die Ent­wick­lungs­ziele und Leit­li­nien er­fül­len, was von der Lo­ka­len Ak­ti­ons­grup­pe, die aus pri­va­ten und öf­fent­li­chen Ak­teu­ren be­steht, an­hand spe­zi­fi­scher Kri­te­rien ü­ber­prüft wird. Der Lohn der An­stren­gun­gen: Pro­jekte kön­nen mit För­der­sät­zen bis zu 65 Pro­zent um­ge­setzt wer­den. Ein Ei­gen­an­teil von 35 Pro­zent bleibt, da­von kön­nen bis zu 20 Pro­zent als Ei­gen­leis­tung ein­ge­bracht wer­den. Das Schöne ist, dass wei­ter­hin An­träge an­ge­nom­men wer­den: noch bis zum 30. Juni 2020. Und so sind auch wei­ter­hin Ideen und Kon­zepte ge­fragt, die La­ge, Lemgo und Leo­polds­höhe in vie­ler­lei Hin­sicht wach­sen las­sen. Mehr zum Thema auf den Sei­ten 5 und 10.

vom 22.08.2018 | Ausgabe-Nr. 34A

