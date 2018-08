Lippes Bauern starten mit der Maisernte

Viele Pflanzen geschädigt – Einbußen von 40 Prozent befürchtet

Die Mai­sernte im Kreis hat be­gon­nen, rund drei Wo­chen früher als üb­lich. We­gen der großen Tro­cken­heit kann es zu Be­ein­träch­ti­gun­gen durch Staub kom­men. Fo­to: West­fä­lisch-Lip­pi­scher Land­wirt­schafts­ver­band

Kreis Lip­pe. Rund drei Wo­chen früher als üb­lich hat die Mai­sernte im Kreis Lippe be­gon­nen. Grund sei die ex­treme Hitze und Tro­cken­heit, wie der West­fä­lisch-Lip­pi­sche Land­wirt­schafts­ver­band schreibt. Durch die vor­ge­zo­gene Ernte ver­such­ten die Bau­ern zu ret­ten, was noch zu ret­ten ist. Der Vor­sit­zende des Land­wirt­schaft­li­chen Kreis­ver­ban­des Lip­pe, Die­ter Ha­ge­dorn, rech­net mit Ein­bußen "­wahr­schein­lich um die 40 Pro­zent". Da­bei geht es nicht nur um die Men­ge: auch der Ener­gie­ge­halt des Ern­te­gu­tes sei ge­rin­ger. "­Die Mais­pflan­zen sind teil­weise ver­trock­net", er­läu­tert Ha­ge­dorn. Es fehle der Kol­ben oder die Kol­ben seien wie Gummi mit un­be­fruch­te­ten Kör­nern. Die durch­gän­gige Tro­cken­heit seit April und die ho­hen Tem­pe­ra­tu­ren hät­ten dazu ge­führt, dass die Pflan­zen ge­schä­digt wor­den sei­en. Be­son­ders pro­ble­ma­tisch sei die Si­tua­tion auf flach­grün­di­gen Stand­orten wie um Au­gust­dorf und Schlan­gen, also auf Bö­den mit ei­nem ho­hen San­dan­teil, die Was­ser nicht lange spei­chern kön­nen. Auf den tief­grün­di­gen Bö­den wie in La­ge, Leo­polds­höhe und Blom­berg, bei de­nen die Was­ser­hal­te­fähig­keit gut sei, und in den höhe­ren La­gen wie in Tei­len von Lüd­ge, Barn­trup und Ex­ter­tal sehe es bes­ser aus. Die Er­trag­s­ein­bußen seien sehr un­ter­schied­lich. "­Die we­ni­gen, kaum nen­nens­wer­ten – aber wich­ti­gen – Re­gen­schauer gin­gen lo­kal sehr be­grenzt nie­der. Auch die Bo­den­qua­litäten spiel­ten eine ex­trem große Rol­le", so Ha­ge­dorn.

Be­son­ders treffe es die Land­wirts­fa­mi­li­en, die Fut­ter für ihre Kühe, Rin­der, Bul­len, Pferde und Schafe benötig­ten. Sie ha­ben mit Fut­ter­aus­fäl­len für den kom­men­den Win­ter zu kämp­fen. Da ne­ben dem Mais als Fut­ter­grund­lage für die Tiere auch auf den Wie­sen und Wei­den nichts wach­se. "Wir brau­chen drin­gend Re­gen", sagt der Vor­sit­zen­de. Eine Mög­lich­keit für die Tier­hal­ter, um einen Teil der Fut­ter­lü­cken zu fül­len, sei der Zwi­schen­fruchtan­bau wie mit ein­jäh­ri­gen Fut­ter­grä­sern. Doch dazu brau­che es nen­nens­werte Nie­der­schlä­ge, die den Bo­den aus­rei­chend durch­feuch­te­ten, da­mit sie ü­ber­haupt auf­lau­fen – also kei­men könn­ten, doch Re­gen sei der­zeit nicht in Sicht, so Ha­ge­dorn. Letz­tes Jahr war es zu nass, die­ses Jahr lei­den die Land­wirte un­ter der Dürre – zwei Jahre mit großen Her­aus­for­de­run­gen an Men­sch, Tier, aber auch Ma­schi­ne. Ex­trem un­ter­schied­lich sei die Be­trof­fen­heit in Deutsch­land, selbst im Kreis Lippe gebe es große Un­ter­schie­de. "Zwei­fels­frei lei­den alle Ge­gen­den un­ter der Tro­cken­heit; in ei­ni­gen Ge­bie­ten Deutsch­lands wie im Nor­den und Os­ten des Lan­des hat sich die Tro­cken­heit aber schon zu ei­ner Dür­re­ka­ta­stro­phe ent­wi­ckel­t", so der West­fä­lisch-Lip­pi­sche Land­wirt­schafts­ver­band.

vom 22.08.2018 | Ausgabe-Nr. 34A

Drucken | Versenden