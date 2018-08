Für "Erstis"

Vor­kurse an der Hoch­schule OWL

Kreis Lip­pe. Wis­sens­lü­cken in Eng­lisch oder na­tur­wis­sen­schaft­li­chen Fächern? Kein Pro­blem! Zum Start des Win­ter­se­mes­ters bie­tet die Hoch­schule Ost­west­fa­len-Lippe für künf­tige Stu­die­rende wie­der be­treute Prä­senz­kurse und erst­ma­lig auch einen Ma­the-On­li­ne­vor­kurs als Vor­be­rei­tung auf das Stu­dium an. Wer sich noch für ein Stu­dium an der Hoch­schule OWL ein­schrei­ben möch­te, aber auf­grund von even­tu­el­len Wis­sens­lü­cken in den stu­di­en­re­le­van­ten Fächern noch Be­den­ken hat, der hat die Mög­lich­keit, vor Se­mes­ter­be­ginn an ent­spre­chen­den Vor­kur­sen teil­zu­neh­men. Diese Kurse be­rei­ten ge­zielt auf die An­for­de­run­gen der Stu­diengänge vor und hel­fen da­bei, be­ste­hende De­fi­zite aus­zu­glei­chen. Sie fin­den un­mit­tel­bar vor Se­mes­ter­be­ginn statt und sind für im­ma­tri­ku­lierte Stu­die­rende kos­ten­frei. Je­der Kurs hat einen Um­fang von 20 Un­ter­richts­stun­den. In­ter­es­sierte kön­nen sich ab so­fort on­line für eine Teil­nahme an­mel­den. Ne­ben den Prä­senz-Vor­kur­sen bie­tet die Hoch­schule OWL die­ses Jahr auch einen Ma­the­ma­tik-On­li­ne­vor­kurs an, den Stu­die­rende ei­genstän­dig, orts­un­ab­hän­gig und ent­spre­chend der per­sön­li­chen, zeit­li­chen Pla­nung be­ar­bei­ten kön­nen. Die On­line-Ma­te­ria­lien kön­nen er­gän­zend, als Vor­be­rei­tung oder ganz un­ab­hän­gig zu den Ma­the­ma­tik-Prä­senz­vor­kur­sen im Selbst­stu­dium be­ar­bei­tet wer­den. Das Kurs­ma­te­rial um­fasst Lern­mo­du­le, Bei­spie­le, Ü­bun­gen und Tests. Zu­dem ha­ben die Teil­neh­men­den Zu­griff auf ein Glossar, das als hilf­rei­ches Nach­schla­ge­werk für die gän­gi­gen ma­the­ma­ti­schen Be­griffe und For­meln dient – auch noch später im Stu­di­um. Die An­mel­dun­gen für den Ma­the­ma­tik-On­li­ne­vor­kurs kön­nen eben­falls ab so­fort getätigt wer­den. Wei­tere In­for­ma­tio­nen gibt es un­ter "ww­w.hs-ow­l.­de/vor­kur­se".

vom 22.08.2018 | Ausgabe-Nr. 34A

