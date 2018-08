Karriere in der Lebensmittelindustrie

Bran­che bie­tet ganz un­ter­schied­li­che Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten

KreisLip­pe. Noch mehr als 500 of­fene Lehr­stel­len sind zu Be­ginn des neuen Aus­bil­dungs­jah­res in Lippe am 1. Au­gust bei der Ar­beit­s­agen­tur ge­mel­det ge­we­sen. Die Ge­werk­schaft Nah­rung-Ge­nuss-Gast­stät­ten (NGG) ap­pel­liert an Schul­ab­gän­ger aus dem Kreis, sich auch in der Le­bens­mit­tel­bran­che um­zu­gu­cken. "Vom In­dus­trie­kauf­mann bis zur Ge­tränke-La­bo­ran­tin – die Ernährungs­wirt­schaft bie­tet ein brei­tes Spek­trum, viele Per­spek­ti­ven und im späte­ren Job auch einen ü­ber­durch­schnitt­li­chen Ver­dienst", sagt NGG-Ge­schäfts­füh­rer Ar­min Wie­se. Auch Kreis Lippe hat die Bran­che noch Aus­bil­dungs­plätze frei. Die Le­bens­mit­tel­in­dus­trie sei in den ver­gan­ge­nen Jah­ren deut­lich at­trak­ti­ver ge­wor­den, be­tont Wie­se: "Hin­ter der Tief­kühl­pizza und dem Frucht­jo­ghurt ste­cken viel Hight­ech und Know-how. Eine Fach­kraft für Le­bens­mit­tel­tech­nik deckt von der An­la­gen­steue­rung bis zur Pro­dukt­ent­wick­lung eine breite Pa­lette ab. Wie kaum eine an­dere Bran­che ver­än­dert sich die Ernährungs­wirt­schaft durch die Di­gi­ta­li­sie­rung – von der Pro­duk­tion ü­ber die Lie­fer­kette bis zum Kun­den-Feed­back per So­cial Me­dia. Hier sind ge­rade ,Di­gi­tal Na­ti­ve­s‘ ge­fragt, die mit dem Smart­phone oder Ta­blet auf­ge­wach­sen sin­d." Ne­ben dem Le­bens­mit­tel­tech­ni­ker su­chen Be­triebe nach NGG-An­ga­ben ins­be­son­dere auch Me­cha­tro­ni­ker- und In­for­ma­ti­ker-Nach­wuchs. Ar­min Wie­se: "Wer sich beim Jobstart für die Ernährungs­bran­che ent­schei­det, gehört zu den Azubi-Bes­ser­ver­die­nern." Und auch wer et­was Ori­gi­nel­les su­che, werde in der Le­bens­mit­tel­in­dus­trie fün­dig, zum Bei­spiel als Azubi zum Spei­se­eis­her­stel­ler oder De­stil­la­teur.

vom 22.08.2018 | Ausgabe-Nr. 34A

