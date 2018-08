Aquarell und Collage

VHS-Kreativworkshops im September

Schie­der-Schwa­len­berg. Die VHS Lippe-Ost bie­tet im Sep­tem­ber zwei Krea­tiv­work­shops mit der Künst­le­rin Sa­bine Died­rich an. Der Kurs "A275 Aqua­rell­ma­le­rei" fin­det am 4. und 5. Sep­tem­ber in der Schloss­park­schu­le, Par­kal­lee 7 in Schie­der statt. Die Teil­neh­mer fer­ti­gen klein­for­ma­tige Bil­der, die aus Zu­falls­ef­fek­ten ent­ste­hen. Nach ei­ni­gen Ü­bun­gen kön­nen sie sich an Land­schafts- und Blu­menaqua­relle wa­gen. An­mel­de­schluss ist am 27. Au­gust. Der zweite Kurs "A276 Col­la­ge­tech­nik im Land­haus­stil" ist am 14. und 15. Sep­tem­ber im Werk­haus, Markt­straße in Schwa­len­berg ge­plant. Hier kön­nen für die be­vor­ste­hende Herbst­zeit mit ver­zweig­ten Äs­ten rea­lis­ti­sche Hirsch­köpfe in 3D-Op­tik auf Keil­rah­men ge­stal­tet wer­den. Eine wei­tere Va­ri­ante sind auf­ge­klebte Hirsch-und Elch­sil­hou­et­ten, die durch Pa­pier und Pappe auf dem Keil­rah­men deut­lich wer­den. An­mel­dung bis zum 6. Sep­tem­ber. Wei­tere In­fos un­ter (05282) 98040 oder auf "ww­w.v­hslippe-ost.­de".

vom 18.08.2018 | Ausgabe-Nr. 33B

