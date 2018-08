Beim Holi bleibt kein T-Shirt weiß

Buntes Festival am Schiedersee – Heute legen sechs DJs auf

Schie­der-Schwa­len­berg (WAG). Ein Feu­er­werk aus Far­ben, ge­paart mit tanz­ba­rer Elek­tro­mu­sik, ver­spricht das Holi-Fes­ti­val, das am heu­ti­gen Sams­tag um 15 Uhr am Sü­du­fer des Schie­der-Sees star­tet.

Bei der bun­ten Open-Air-Party wer­fen die Gäste jede Stunde ge­mein­sam Beu­tel mit blau-, gelb-, grün- und rot­ge­färb­tem Reis­mehl in die Luft. Da­mit man die Far­ben rich­tig gut sieht, klei­den sich die Teil­neh­mer vor­nehm­lich in Weiß. Bis spät in den Abend le­gen dazu die DJs Dario Ro­d­ri­guez, Jay Pe­pe, Ro­bi­nIO, Mike Men­tix, Snads und Noiz auf. Be­kannt sind sie un­ter an­de­rem aus dem Her­mann’s Club in Det­mold oder dem Bie­le­fel­der Café Eu­ro­pa. Für Ab­küh­lung sorgt die "Aqua-Chill-Zo­ne" mit Plansch­be­cken und Fla­min­gos. Tickets gibt es an der Ta­ges­kasse für 18 Eu­ro, wei­tere Farb­beu­tel vor Ort für 2 Euro pro Stück. Der Ver­an­stal­ter hat in­ten­sive Kon­trol­len am Ein­gang an­gekün­digt, Be­su­cher soll­ten dafür aus­rei­chend Zeit ein­pla­nen. Adresse fürs Na­vi: Kro­nen­bruch 3, Schie­der-Schwa­len­berg. Am Sonn­tag dreht sich auf der Ver­an­stal­tungs­wiese ab 11 Uhr al­les um das Thema Gril­len: Auf der Bühne ist Show­gril­ler "­Klaus" am Werk, außer­dem gibt es beim BBQ-Day zahl­rei­che Street­food­stän­de, Stock­brot für die Klei­nen, Bull­ri­ding und loun­gige Mu­sik. Der Ein­tritt ist frei.

vom 18.08.2018 | Ausgabe-Nr. 33B

Drucken | Versenden