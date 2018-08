Unterstützung von Menschen im Alter

Schulung zum Alltags- und Seniorenbegleiter

Lüg­de. Das Be­treu­ungs­team Lippe e.V. bie­tet vom 10. bis 29. Sep­tem­ber eine Schu­lung zum All­tags- und Se­nio­ren­be­glei­ter in Lügde an. Vorab lädt der Vor­stand am Diens­tag, 28. Au­gust zu ei­nem In­for­ma­ti­ons­abend ins Klos­ter Lügde ein. Alle In­ter­es­sier­ten er­fah­ren dann Nähe­res zum Kur­sus und zum eh­ren­amt­li­chen En­ga­ge­ment im Ver­ein. ­Die Schu­lung fin­det an meh­re­ren Aben­den und mehr­mals ganz­tä­gig sams­tags statt. Sie um­fasst 40 Un­ter­richts­ein­hei­ten, zu­sätz­lich sind 16 Prak­ti­kums­stun­den zu ab­sol­vie­ren. Die In­halte ver­mit­teln ein viel­fäl­ti­ges Er­fah­rungs­wis­sen, um Men­schen mit Be­hin­de­rung, äl­tere und alte Men­schen und Men­schen mit De­menz im All­tag zu be­glei­ten. Für das Ab­schluss­zer­ti­fi­kat sind eine Teil­nahme an al­len Un­ter­richts­ein­hei­ten und ein nach­ge­wie­se­nes Prak­ti­kum er­for­der­lich. Es sind keine Vor­kennt­nisse nötig, die Ge­bühr be­trägt 70 Eu­ro. ­Die Schu­lung zum Er­werb der Ba­sis­qua­li­fi­ka­tion gemäß Pa­ra­graph 8 der An­er­ken­nungs- und För­de­rungs­ver­ord­nung (An­fövo) ist vom Kreis Lippe als zu­stän­dige Behörde an­er­kannt. Nach er­folg­rei­cher Teil­nahme kann eine Mit­glied­schaft im Be­treu­ungs­team Lippe be­an­tragt wer­den, dafür ist ein po­li­zei­li­ches Führungs­zeug­nis nötig. In­for­ma­tio­nen und An­mel­dun­gen un­ter der Te­le­fon­num­mer (05231) 38233 oder per Mail an "­in­fo@­be­treu­ungs­teamlip­pe.­de".

