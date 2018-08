Echt stark, Junge!

Ich-Stärkungstraining für 8-bis 12-Jährige

Kreis Lip­pe. Die Evan­ge­li­sche Ju­gend Lippe lädt zu ei­nem Work­shop nach Blom­berg-Cap­pel ein. Am 14. und 15. Sep­tem­ber geht es im Ge­mein­de­haus der Kir­che, Brün­tru­per Straße 6, um ein Ich-Stär­kungs­trai­ning für Jun­gen im Al­ter von acht bis zwölf Jah­ren. Diese sind in vie­ler­lei Hin­sicht ge­for­dert: Sie sol­len leis­tungs­stark in Schu­le, Sport und Frei­zeit sein und da­bei En­ga­ge­ment und Team­geist zei­gen. Dazu durch­set­zungs­stark, aber nicht egois­tisch oder gar ag­gres­siv. Es ist nicht im­mer leicht, den un­ter­schied­li­chen Er­war­tun­gen ge­recht zu wer­den. Im Work­shop geht es um die Stär­kung des Selbst­ver­trau­ens, die Aus­ein­an­der­set­zung mit der männ­li­chen Rolle und die Prä­ven­tion von se­xu­el­ler Ge­walt. Die Kos­ten für die an­dert­halb Tage be­tra­gen 30 Eu­ro. An­mel­dung un­ter "­bil­dung@lip­pi­sche-lan­des­kir­che.­de" oder (05231) 976742.

vom 18.08.2018 | Ausgabe-Nr. 33B

Drucken | Versenden