K60 ist gesperrt

Barn­trup. Die Barn­tru­per Straße (Kreiss­traße 60) in Barn­trup wird ab Mon­tag, 20. Au­gust, in Stand ge­setzt. Ge­plant ist, die Fahr­bahn aus­zu­bes­sern und mit ei­ner neuen Deck­schicht zu ver­se­hen. Die Bau­ar­bei­ten dau­ern vor­aus­sicht­lich bis Frei­tag, 24. Au­gust. In die­ser Zeit ist die Barn­tru­per Straße zwi­schen Rote Kuhle und der B66 voll ge­sperrt. Orts­kun­dige Ver­kehrs­teil­neh­mer wer­den ge­be­ten, den Bau­stel­len­be­reich zu um­fah­ren, ent­spre­chende Um­lei­tun­gen wer­den aus­ge­schil­dert.

vom 18.08.2018 | Ausgabe-Nr. 33B

