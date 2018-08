Dietmar Arends zu Besuch im Kosovo

Landessuperintendent spricht mit deutschen Soldaten Kreis Lippe/Prizren. Was ein Bischof ist, wissen Soldaten. Mit dem Titel "Landessuperintendent" war es nicht so einfach. Kürzlich hat Dietmar Arends, Landessuperintendent der Lippischen Landeskirche, die Soldatinnen und Soldaten des 50. Deutschen Einsatzkontingents KFOR in Prizren im Kosovo besucht.

Diet­mar Arends mit Sol­da­ten der Feld­jä­ger, der Sa­nität, des Bun­des­wehr­dienst­leis­tungs­zen­trums, der Stabs- und Ver­sor­gungs­kom­pa­nie und der Mi­litär­seel­sorge aus Au­gust­dorf. Fo­to: Bun­des­wehr/Re­mus

Vor ei­ni­ger Zeit schon hatte Arends den Wunsch geäußert, bei der Truppe hin­ter die Ku­lis­sen zu schauen – gibt es doch am Bun­des­wehr­stand­ort Au­gust­dorf eine Evan­ge­li­sche Mi­litär­kir­chen­ge­mein­de. Mitt­ler­weile leis­ten mehr als ein Dut­zend Sol­da­ten aus Au­gust­dorf ih­ren Dienst im Deut­schen Ein­satz­kon­tin­gent KFOR. Mi­litär­pfar­rer Mar­tin Ben­ker (Au­gust­dorf) und Stabs­feld­we­bel Da­niel B. vom Team der Mi­litär­seel­sorge hat­ten in Ab­spra­che mit dem Kom­man­deur, Oberst­leut­nant Chris­tian Kie­sel, ein um­fang­rei­ches Pro­gramm zu­sam­men­ge­stellt – mit ei­nem Ein­führungs­vor­trag des Kom­man­deurs und ei­nem Be­such an der Wa­che. Dort gab es an­ge­regte Ge­spräche mit dem Si­che­rungs­zug. Den Aus­klang fand der Abend bei ei­ner lo­cke­ren Ge­sprächs­runde mit Oberst­leut­nant Kie­sel und dem Chef des Sta­bes. Tags dar­auf ver­leg­ten sich die Au­gust­dor­fer Feld­jä­ger mit "ih­rem" Lan­des­su­per­in­ten­den­ten zur Dia­ko­nie Ko­sova nach Mit­ro­vi­ca, wo de­ren Lei­ter, Bernd Baum­gar­ten, durch die ver­schie­de­nen Ar­beits­be­rei­che führ­te. Da­bei fas­zi­nierte den Gast un­ter an­de­rem das Ju­gend­zen­trum un­weit der Aus­ter­litz-Brücke. Dort be­geg­nen sich Ju­gend­li­che aus dem mehr­heit­lich ser­bi­schen Teil der Stadt im Nor­den und Ju­gend­li­che aus dem mehr­heit­lich ko­so­va­ri­schen Teil im Sü­den bei Tanz- und Mal-Work­shops und an­de­ren An­ge­bo­ten. Diet­mar Arends zeigte sich be­ein­druckt von der Ar­beit der Dia­ko­nie: "Ich wusste nicht, dass die Bun­des­wehr im Ein­satz Kon­takte zu sol­chen Ein­rich­tun­gen und In­itia­ti­ven pfleg­t." Nach­dem er da­nach mit An­gehö­ri­gen des Kon­tin­gen­tes eine An­dacht zum Ge­den­ken der Ver­stor­be­nen ge­hal­ten hat­te, be­suchte Arends die Sol­da­ten bei ih­rer Ar­beit. Die Feld­jä­ger führ­ten ihm ver­schie­dene Er­mitt­lungs­tech­ni­ken vor, und die Ma­te­ri­al­gruppe gab einen Ein­blick in die lo­gis­ti­sche Ar­beit. Be­su­che bei der Sa­nitäts­staf­fel, der Was­ser­auf­be­rei­tungs­an­lage und der Feld­post schlos­sen sich an. Beim bun­ten Abend in der "­Mil­le­nium-Bar" mit Sol­da­ten des Sta­bes und den Sonn­tags­ge­mein­den aus Priz­ren und Pris­tina wa­ren auch ös­ter­rei­chi­sche Of­fi­ziere und der Lei­ter des Lo­yola-Gym­na­si­ums Priz­ren, Dr. Axel Bö­de­feld, zu Gast. Ab­ge­run­det wurde die Zu­sam­men­kunft durch Mu­sik des Feld­la­ger-Chors und le­cke­rem Es­sen aus der Küche. Hier wurde end­lich das Rät­sel auf­gelöst, was ei­gent­lich ein Lan­des­su­per­in­ten­dent ist. Die­ser steht an der Spitze der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che, es heißt in Lippe eben nur "­Lan­des­su­per­in­ten­dent" statt "­Bi­schof". Während der wei­te­ren Ge­sprächs­runde konn­ten die Sol­da­ten ihre Fra­gen di­rekt und un­ver­blümt an den Kir­chen­mann stel­len. "­Der Mann war rich­tig gut drauf", zeig­ten sich die Sol­da­ten da­nach von der Be­geg­nung an­ge­tan.

vom 18.08.2018 | Ausgabe-Nr. 33B

