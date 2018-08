Stadtsportverband lädt zum Spielfest

Großereignis im Schötmaraner Schlosspark

Vor­freu­de: (von links) Bür­ger­meis­ter Ro­land Tho­mas, Ben­ja­min Kra­mer (SS­V), Ser­kan Köse (Spar­kas­se), Jo­han­nes Ditt­mar (Stadt­wer­ke), Han­ne­lore Reh­lef (SSV) und Rafael Vogt (Stadt). Fo­to: WAG

Bad Sal­zu­flen-Schöt­mar (WAG). Die Ver­an­stal­ter hof­fen auf re­gen Zu­lauf: Der Stadt­sport­ver­band (SSV) fei­ert am Sonn­tag, 26. Au­gust, sein Spiel­fest. Zur 41. Auf­lage im Schöt­ma­ra­ner Schloss­park wird ei­ni­ges los sein. Ne­ben ei­nem großen An­ge­bot für Kin­der wer­den die Be­su­cher im Go­kart ü­ber den Park­platz sau­sen kön­nen. An die­sem Tag soll je­der Be­su­cher auf seine Kos­ten kom­men, denn: "­Die ganze Spann­breite des Sports in der Stadt wird mit die­sem Fest ab­ge­bil­det", sagt SSV-Vor­sit­zen­der Ben­ja­min Kra­mer. Bis­lang seien 25 Sta­tio­nen ge­plant, an de­nen un­ter an­de­rem auf eine Tor­wand ge­schos­sen und Boule-Par­tien ge­spielt wer­den kön­nen. Außer­dem wird es ein Bi­ath­lon-Schießen ge­ben – ebenso wie "­tro­ckenes Ka­nu­fah­ren", ver­spricht der Vor­sit­zen­de. Kin­der, Ju­gend­li­che und Er­wach­sene sol­len die Mög­lich­keit be­kom­men, auf engs­tem Raum in ver­schie­dene Sport­ar­ten hin­ein­zu­schnup­pern. Zu­sätz­lich ha­ben die Sport­ler ein Büh­nen­pro­gramm für ihre Gäste vor­be­rei­tet. Die­ses wird um 12 Uhr be­gin­nen, nach der of­fi­zi­el­len Eröff­nung des Fes­tes durch Bür­ger­meis­ter Ro­land Tho­mas. Zu se­hen sind bei den Vor­führun­gen etwa Kampfs­port­ler, eine Line-Dance-For­ma­tion so­wie Kunst­rad­fah­rer oder Ka­nu­ten. Darü­ber hin­aus gibt es den ge­sam­ten Tag ü­ber wech­selnde "Wal­king Acts". Be­reits vor Be­ginn des Fes­tes dankt SSV-Vor­sit­zen­der Kra­mer dem Ak­ti­ven aus den Ver­ei­nen, den Spon­so­ren und der Stadt. "Ohne das große En­ga­ge­ment von so vie­len Sei­ten könn­ten wir die­ses Fest nicht so er­folg­reich auf die Beine stel­len", sagt Kra­mer. Etwa 100 Frei­wil­lige seien an die­sem Tag und im Vor­feld im Ein­satz, und von der Stadt­ver­wal­tung habe sein Ver­band große Ko­ope­ra­ti­ons­be­reit­schaft er­fah­ren. "Das ist kei­nes­falls selbst­ver­ständ­lich. Ins­be­son­de­re, da wir un­ser Fest in ei­nem denk­mal­ge­schütz­ten Park fei­ern." Jetzt hoffe er auf einen son­ni­gen Tag mit vie­len Be­su­chern im Schöt­ma­ra­ner Schloss­park.

vom 18.08.2018 | Ausgabe-Nr. 33B

