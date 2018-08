Selbstausleihe über die rote Bücherbox

Bibliothek der Hochschule OWL in Lemgo länger geöffnet

Die Bi­blio­thek der Hoch­schule OWL hat ab so­fort von 8 bis 20 Uhr so­wohl für Stu­die­rende als auch für alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger geöff­net. Fo­to: Dirk Schelp­meier

Lem­go. Die Aus­leihe von Me­dien ist ab so­fort zwölf Stun­den in der Bi­blio­thek der Hoch­schule Ost­west­fa­len-Lippe am Stand­ort Lemgo mög­lich. Von 8 bis 20 Uhr ist die Bi­blio­thek geöff­net – und das nicht nur für Stu­die­ren­de. Bücher, CDs, DVDs und ähn­li­ches wer­den ne­ben Zei­tun­gen um­stands­los zur Ver­fü­gung ge­stellt. Die Öff­nungs­zeit in den Mor­gen- und späte­ren Abend­stun­den er­folgt voll­kom­men elek­tro­nisch und ohne Per­so­nal vor Ort. In die­ser Zeit kön­nen so­wohl Stu­die­rende als auch Außen­ste­hende die Aus­lei­hen und Rück­ga­ben an ei­nem Selbst­ver­bu­cher-Ter­mi­nal ver­mer­ken und für Fern­lei­hen eine rote Bücher­box ver­wen­den. Die elek­tro­ni­schen Hilfs­mit­tel be­fin­den sich be­reits seit län­ge­rer Zeit im Ein­satz. Der Ser­vice wird nicht nur Stu­die­ren­den und Be­schäf­tig­ten der Hoch­schule OWL ge­bo­ten, son­dern al­len Bür­ge­rin­nen und Bür­gern, die einen be­son­de­ren Durst nach Fachli­te­ra­tur ha­ben oder ganz be­stimmte In­for­ma­tio­nen ein­ho­len möch­ten. Das Ser­vice­per­so­nal steht den Le­se­r­in­nen und Le­sern mon­tags bis don­ners­tags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr und frei­tags von 8 bis 16 Uhr mit Rat und Tat zur Sei­te. Hier kön­nen sie auch di­rekt einen Bi­blio­theks­aus­weis be­an­tra­gen und den Ser­vice der lan­gen Öff­nung aus­kos­ten.

vom 15.08.2018 | Ausgabe-Nr. 33A

