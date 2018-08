Lippe aktuell fragt...

...Thalia-Lemgo-Filialleiterin Ilona Schröder-Lontzeck

Was pa­cken Ihre Kun­den denn in die Schul­tüte?

"­Die Bil­der glei­chen sich, da­mals wie heu­te. Das Was ist gleich ge­blie­ben", ü­ber­legt Tha­lia-Fi­li­al­lei­te­rin Ilona Schrö­der-Lontzeck. "Nur das Wie hat sich ver­än­dert. In den Som­mer­fe­rien grei­fen viele Kun­den zu Buch­sta­ben- und Zah­len­büchern oder klei­nen Fi­beln zum ers­ten Schul­tag, Bunt­stif­ten und dem ers­ten Fül­ler. Grundsätz­lich geht es wei­ter­hin um die Erstaus­stat­tung zu Schul­be­ginn. Man­che El­tern und Großel­ter kom­men mit den Kin­dern, um zu se­hen, was sie mö­gen. Bei jün­ge­ren Ge­schwis­ter­kin­dern gibt es dann natür­lich die kleine Schul­tüte, die eben­falls ge­füllt wird. Kleine Sport­ta­schen sind eben­falls be­liebt. Fe­der­map­pen gehören da­ge­gen in­zwi­schen meis­tens als Set zum Schul­ran­zen. Schul­tüten wer­den im­mer noch viel ge­kauft, aber in­zwi­schen neh­men viele Ki­tas die El­tern heute in die (frei­wil­li­ge) Pflicht, die Schul­tüten für die Erst­kläss­ler sel­ber zu bas­teln – un­ter An­lei­tung. Was da­bei raus kommt, ge­fällt vie­len Kin­dern bei­nahe ge­nauso gut, wie der In­hal­t."

vom 15.08.2018 | Ausgabe-Nr. 33A

Drucken | Versenden