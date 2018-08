Diakonie-Förderverein vergibt 27.500 Euro

Geld fließt in vier Projekte Kreis Lippe/Lemgo. Integration, Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Unterstützungsbedarf - soziale Projekte in der Region in diesen Bereichen unterstützt der Förderverein Diakonie in der Lippischen Landeskirche. Für diese Arbeit stehen Spenden sowie die Hälfte der jährlichen Adventssammlung zur Verfügung. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 27.500 Euro ausgeschüttet. 5.000 Euro flossen in ein Projekt zur Aufarbeitung der Euthanasie. Auf der Mitgliederversammlung des Fördervereins im Juli konnte Vorstandsvorsitzender Dr. Bartolt Haase dazu unter anderem Diplom-Sozialarbeiterin Claudia Baumhöfener und Aileen Reineke von der Stiftung Eben-Ezer im Gemeindehaus St. Marien in Lemgo begrüßen. Sie berichteten, dass am 8. April 1937 aus Eben-Ezer 64 Bewohner in die Provinzial-Heil-und Pflegeanstalt Warstein verlegt und von dort aus in einer der "Tötungsanstalten" des Reichs ermordet wurden. Nachweislich wurden aus Eben-Ezer 36 Personen zu Opfern der "Euthanasie".

Seit Ok­to­ber 2017 fin­det zu die­ser The­ma­tik an der Fach­hoch­schule der Dia­ko­nie in Bie­le­feld das Wahlm­odul "His­to­ri­sche Er­kun­dun­gen am Bei­spiel der Eu­ge­nik im Na­tio­nal­so­zia­lis­mus ‚Äì eine Auf­ar­bei­tung in der Stif­tung Eben-Ezer" statt. Ne­ben Stu­den­ten der FH neh­men auch Stu­die­rende und Mit­ar­bei­ter der Stif­tung Eben-Ezer daran teil. Sie ha­ben die Ge­schichte des "­Ge­set­zes zur Ver­hütung erb­kran­ken Nach­wuch­ses" er­forscht, das am 1. Ja­nuar 1934 in Kraft trat und Grund­lage für die Zwangs­ste­ri­li­sa­tion und Eutha­na­sie wur­de. Se­minar­teil­neh­mer ha­ben im his­to­ri­schen Ar­chiv von Eben-Ezer ein­zelne Ak­ten der Op­fer aus­ge­wer­tet und de­ren Bio­gra­phien er­ar­bei­tet, die in der Ab­schluss­ver­an­stal­tung vor­ge­stellt wur­den. Diese Bio­gra­phien, Fo­tos und er­läu­ternde Texte sind in ei­nem di­gi­ta­len Ge­denk­buch auf der Ho­me­page der Stif­tung un­ter "ww­w.e­ben-ezer.­de/­Ge­denk­buch" ein­seh­bar. Wei­ter­hin ist ge­plant, eine Op­fer­bio­gra­phie in Ko­ope­ra­tion mit der Hoch­schule OWL als Film me­dial auf­zu­ar­bei­ten. Die Se­mi­na­r­er­geb­nisse sol­len Mit­ar­bei­ten­den der Stif­tung Eben-Ezer in Kom­bi­na­tion mit ei­ner Fahrt nach War­stein ver­mit­telt wer­den. Wei­tere ge­för­derte Pro­jekte sind: die Schu­lung von Se­nio­ren­be­glei­tern ü­ber das Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus Lemgo und die evan­ge­lisch-re­for­mierte Kir­chen­ge­meinde St. Pauli Lemgo in Ko­ope­ra­tion mit Dia­ko­nie am­bu­lant, dem Dia­ko­nie­ver­band Ex­ter­tal und dem Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus Si­li­xen (5.000 Eu­ro); eine Bil­dungs­reise von Men­schen mit und ohne Be­hin­de­rung der evan­ge­lisch-re­for­mier­ten Kir­chen­ge­meinde St. Jo­hann Lemgo in Ko­ope­ra­tion mit der Stif­tung Eben-Ezer, dem Evan­ge­li­schen Pil­ger­zen­trum Je­ru­sa­lem (EKD) und Bib­li­sche Rei­sen (2.500 Eu­ro); "­Ar­beit statt Stra­fe" - Er­pro­bung zur Be­glei­tung von Men­schen in Kir­chen­ge­mein­den im Rah­men der Ab­leis­tung von So­zi­al­stun­den der Stif­tung "Her­berge zur Hei­mat" in Ko­ope­ra­tion mit dem Freun­des­kreis Ge­fäng­nis­seel­sorge e.V. und der Klasse Süd (15.000 Eu­ro). Hier trägt 50 Pro­zent der Kos­ten die Lip­pi­sche Lan­des­kir­che und die an­de­ren 50 Pro­zent stam­men aus der För­de­rung durch den Ver­ein.

vom 15.08.2018 | Ausgabe-Nr. 33A

