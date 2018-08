Kitas wollen traumatisierte Kinder stärken

Die Fachkräfte informieren sich über Umgang mit Fluchterfahrungen

Wol­len trau­ma­ti­sierte Kin­der aus ge­flüch­te­ten Fa­mi­lien stär­ken: Ju­lia Pro­ko­fie­va, Irm­gard Weis­haupt und Mar­git Mo­nika Hahn (von links). Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. Krieg und Ge­walt, Ver­luste und Ver­trei­bung: Ge­flüch­tete Kin­der und ihre Fa­mi­lien ha­ben oft zahl­rei­che Ex­trem­si­tua­tio­nen durch­lebt, oft auch mit trau­ma­ti­schen Aus­wir­kun­gen. Die Fol­gen sind häu­fig Ver­hal­tens­auffäl­lig­kei­ten und Ent­wick­lungs­störun­gen. Um be­trof­fene Kin­der schon früh best­mög­lich auf­fan­gen und stär­ken zu kön­nen, hat der Kreis Lippe im Rah­men des Ar­beits­krei­ses "In­ter­kul­tu­relle Päd­ago­gik im Ele­mentar­be­reich" eine Fort­bil­dung für Kin­der­ta­gesstät­ten durch­ge­führt. Päd­ago­gi­sche Fach­kräfte aus ganz Lippe sind zu die­sem Thema zu­sam­men­ge­kom­men.

Re­fe­ren­tin Irm­gard Weis­haupt, Psy­cho­the­ra­peu­tin und Fach­ge­biets­lei­te­rin "­Be­ra­tung" beim Kreis Lip­pe, wür­digte zu­al­ler­erst die Leis­tung der ge­flüch­te­ten Fa­mi­li­en: "­Sie ver­die­nen un­sere Wert­schät­zung für die Stra­pa­zen und Be­las­tun­gen, die sie auf sich neh­men, um ih­ren Kin­dern eine si­che­re, bes­sere Zu­kunft zu er­mög­li­chen." Weis­haupt un­ter­strich die Be­deu­tung gu­ter Päd­ago­gik im Um­gang mit trau­ma­ti­sier­ten Kin­dern: So könn­ten päd­ago­gi­sche Grund­prin­zi­pien wie Zu­wen­dung, sta­bile Be­zie­hungs­an­ge­bo­te, Struk­tur in der All­tags­ge­stal­tung und kind­gemäße Be­schäf­ti­gung und För­de­rung wert­volle Un­ter­stüt­zung bei der Be­wäl­ti­gung see­li­scher Pro­ble­me. Da­bei müsse die Kita vor al­lem ei­nes sein: "Ein Ort der Si­cher­heit und des Wohl­be­fin­dens, der den Kin­dern neuen Halt gib­t." Diese wich­tige Sta­bi­li­sie­rung könne ge­lin­gen, in­dem die Fa­mi­lien in den Pro­zess mit ein­be­zo­gen wer­den. Die Ki­tas ver­mit­teln sien an Be­ra­tungs­stel­len, den Be­reich "Frühe Hil­fen" oder Eh­ren­amt­li­che. "Es ist wich­tig, dass die Fa­mi­lien die psy­cho-so­zia­len Hilfs­an­ge­bote in­ner­halb und außer­halb der Kita ken­nen, um diese bei Be­darf auch in An­spruch zu neh­men. Alle Kom­mu­nen und Ju­gend­äm­ter bie­ten di­verse In­te­gra­ti­ons- und Hilfs­an­ge­bote für Fa­mi­li­en", er­klärt Mar­git Mo­nika Hahn vom Team "Fa­mi­li­en­freund­li­cher Kreis". "Im Kin­der­gar­ten­al­ter wer­den die Ei­gen­schaf­ten ge­för­dert, die Kin­der stark für das Le­ben ma­chen", be­tont ihre Kol­le­gin Ju­lia Pro­ko­fie­va. "Und un­sere Auf­gabe als Päd­ago­gen und un­sere staat­li­che Pflicht ist es, al­les dafür zu tun, dass die Kita ein si­che­rer Ort ist und bleibt, denn Si­cher­heit ist ein Grund­be­dürf­nis der Men­schen." Dafür sorg­ten die päd­ago­gi­schen Fach­kräf­te. "­Sie sol­len Ver­trau­ens­be­zie­hun­gen zu den Kin­dern und ih­ren Fa­mi­lien auf­bauen und acht­sam die in­di­vi­du­el­len Re­ak­tio­nen der Kin­der be­ob­ach­ten. Dies ist eine äußerst schwie­rige und wich­tige Auf­ga­be, die die Er­zie­her leis­ten. Auf­ar­bei­tung der Trau­ma­ta, Dia­gno­sen und Be­vor­zu­gung der Flücht­lings­kin­der sind al­ler­dings aus­drück­lich nicht sinn­voll", er­gänzt Irm­gard Weis­haupt. Für den Kita-All­tag schlägt sie vor, feste An­sprech­part­ner für die Fa­mi­lien zu be­nen­nen, mit Sprach- und Kul­tur­ver­mitt­lern zu ar­bei­ten, ein mul­ti­kul­tu­rel­les Team an­zu­stre­ben oder zum Bei­spiel Neu­zu­ge­wan­derte auch selbst Ar­beits­ge­mein­schaf­ten oder Be­ra­tungs­an­ge­bote an­bie­ten zu las­sen. Für Fra­gen und wei­tere In­for­ma­tio­nen ste­hen Mar­git Mo­nika Hahn un­ter der Te­le­fon­num­mer (05231) 624310 oder "­mar­git.hahn@­kreis-lip­pe.­de", Ju­lia Pro­ko­fieva un­ter (05231) 624270 oder "j.pro­ko­fie­va@­kreis-lip­pe.­de" so­wie Irm­gard Weis­haupt un­ter (05261) 97720 oder "i.weis­haup­t@­kreis-lip­pe.­de" zur Ver­fü­gung.

vom 15.08.2018 | Ausgabe-Nr. 33A

Drucken | Versenden