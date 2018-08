Pflege von Menschen mit Migrationshintergrund

Fachtag des Kreises Lippe formuliert Ziele zum Thema "Alter und Migration"

Freuen sich ü­ber po­si­tive Re­so­nanz zum Fach­tag „Al­ter und Mi­gra­tion“ (von links): Svenja Bud­de, Anne-Ka­thrin Ed­ler, Re­fe­ren­tin Dr. med. Sen­gul Ünal, Gu­drun Cae­sar und Tanja Lu­pul­jev. Fo­to: Kreis Lip­pe/ Wolf­gang Pe­ters

Kreis Lip­pe. In­te­gra­tion von Men­schen mit Mi­gra­ti­ons­hin­ter­grund: Ein kom­ple­xes Hand­lungs­feld, das auch vor The­men wie Ge­sund­heit und Pflege kei­nen Halt macht. Auch in die­sem Be­reich ist ei­ni­ges im Wan­del - wo die Äl­te­ren früher noch im Fa­mi­li­en­ver­bund ge­pflegt wur­den, steigt die Ten­denz zu we­ni­ger Kin­dern und häu­fi­ge­rer Be­rufs­tätig­keit. Um ü­ber ak­tu­elle Ent­wick­lun­gen und Her­aus­for­de­run­gen zu dis­ku­tie­ren, hat der Kreis Lippe zum Fach­tag "Al­ter und Mi­gra­tion - Ein Blick auf Ge­sund­heit und Pfle­ge" ein­ge­la­den.

"­Den Pa­ra­dig­men­wech­sel in der Pflege er­le­ben wir ganz ak­tu­ell. Uns ist es wich­tig, dass wir mit die­ser Ent­wick­lung Schritt hal­ten, um sie kon­struk­tiv mit­ge­stal­ten zu kön­nen. Ziel des Fach­tags war es, im ge­mein­sa­men Aus­tausch Lö­sungs­ansätze und Per­spek­ti­ven zu ent­wi­ckeln, um den künf­ti­gen An­for­de­run­gen ef­fek­tiv be­geg­nen zu kön­nen", be­tonte Karl-Ei­tel John, zu­stän­di­ger Ver­wal­tungs­vor­stand des Krei­ses Lip­pe. "Um pra­xis­ori­en­tierte Lö­sun­gen bie­ten zu kön­nen, ist es wich­tig, die Zu­sam­men­hänge zwi­schen Mi­gra­tion und Ge­sund­heit als Ein­heit zu ver­ste­hen und sich in­ner­halb der Kom­mu­nen zu ver­net­zen. Der Kreis Lippe hat dafür be­reits eine gute Grund­lage ge­schaf­fen", lobte Svenja Budde vom Lan­des­zen­trum Ge­sund­heit Nord­rhein-West­fa­len (LZ­G.N­R­W). Ein Thema des Fach­tags war des­halb der kul­tur­sen­si­ble Um­gang mit äl­te­ren Men­schen mit Mi­gra­ti­ons­hin­ter­grund so­wie äl­te­ren Aus­län­dern. So kön­nen un­ter an­de­rem kul­tu­rell be­dingt un­ter­schied­li­che Sicht­wei­sen auf Ge­sund­heit und Krank­heit eine Rolle spie­len oder po­ten­zi­elle Bar­rie­ren beim Zu­gang zu Ge­sund­heits­leis­tun­gen ent­ste­hen. Ab­ge­se­hen von den fach­li­chen Im­pul­sen wa­ren zu­dem Re­fe­ren­ten aus der Pra­xis ein­ge­la­den, die aus dem All­tag im Be­reich Ge­sund­heit und Pflege be­rich­ten konn­ten. In ei­ner Grup­pen­ar­beits­phase be­nann­ten die 65 Teil­neh­mer der Ver­an­stal­tung Hand­lungs­fel­der und er­ar­bei­te­ten Auf­trä­ge, die sie an Behör­den und In­sti­tu­tio­nen rich­te­ten. Eine kon­krete Ziel­for­mu­lie­rung aus den Work­shops war es un­ter an­de­rem, An­träge und In­for­ma­ti­ons­ma­te­rial der Behör­den in ein­fa­cher Spra­che, viel­leicht so­gar mehr­spra­chig be­reit­zu­stel­len. Zu­dem wurde die in­ter­kul­tu­relle Sen­si­bi­li­sie­rung für Arzt­pra­xen, Pfle­ge­schu­len und Fach­per­so­nal so­wie der Aus­bau kul­tur­sen­si­bler Pflege in Lippe als Auf­gabe for­mu­liert. Des Wei­te­ren sol­len Schu­lun­gen für An­gehö­rige zu The­men wie Pflege und Um­gang mit De­menz an­ge­bo­ten wer­den. "Ins­ge­samt ha­ben wir durch­weg po­si­tive Re­so­nanz von den Teil­neh­mern er­hal­ten. Und auch wir sind sehr zu­frie­den mit dem kon­struk­ti­ven Aus­tausch und den pra­xis­na­hen Im­pul­sen, mit de­nen wir die künf­ti­gen Auf­ga­ben und Her­aus­for­de­run­gen beim The­men­kom­plex Al­ter und Mi­gra­tion si­cher­lich meis­tern wer­den", zei­gen sich die Or­ga­ni­sa­to­rin­nen des Fach­tags Gu­drun Cae­sar, Ge­schäfts­füh­re­rin der Kom­mu­na­len Ge­sund­heits­kon­fe­renz, Anne-Ka­thrin Ed­ler vom Kom­mu­na­len In­te­gra­ti­ons­zen­trum Kreis Lip­pe, und Tanja Lu­pul­jev, zu­stän­dig für die Al­ten­hil­fe­pla­nung des Krei­ses Lip­pe, zu­frie­den. Für die Zu­kunft pla­nen sie des­halb, wei­tere Fach­ver­an­stal­tun­gen zu ver­schie­de­nen The­men durch­zu­führen.

vom 15.08.2018 | Ausgabe-Nr. 33A

