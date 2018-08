Musikstars singen beim Wandertag

Noch Kar­ten für Ma­ri­anne Ro­sen­berg und Mi­chael Pa­trick Kelly

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Ne­ben ei­ner Viel­zahl von Wan­de­run­gen hält der 118. Deut­sche Wan­der­tag vom 15. bis 20. Au­gust auch ein um­fang­rei­ches Rah­men­pro­gramm be­reit. High­lights am Wan­der­tags-Wo­chen­ende sind die Auf­tritte der Schla­ger-Gi­gan­ten und Ma­ri­anne Ro­sen­berg am Sams­tag,18. Au­gust, so­wie von Mi­chael Pa­trick Kelly am Sonn­tag, 19. Au­gust. Für beide Kon­zerte aud dem Schloss­platz gibt es noch Kar­ten. or­ver­kaufs­stel­len sind die Tou­rist-In­for­ma­tion im Det­mol­der Rat­haus und das Wan­der­tags­büro in der Stadt­halle Det­mold . Für Kur­z­ent­schlos­sene gibt es da­nach noch die Mög­lich­keit, an der Abend­kasse Tickets zu er­wer­ben. Be­su­cher dür­fen aus Si­cher­heits­grün­den bei bei­den Kon­zer­ten keine Ge­tränke oder Spei­sen mit auf das Ver­an­stal­tungs­gelände neh­men. Die Se­cu­rity vor Ort führt am Ein­lass ent­spre­chende Kon­trol­len durch. Zu­dem sind Vi­deo- und Ton­auf­nah­men während der Auf­tritte ver­bo­ten, Film- und Vi­deo­ka­me­ras so­wie Spie­gel­re­flex­ka­me­ras müs­sen am Ein­lass ab­ge­ge­ben wer­den.

vom 15.08.2018 | Ausgabe-Nr. 33A

Drucken | Versenden