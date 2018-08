Vater und Kind im Kanu unterwegs

Evangelische Jugend Lippe plant auch 2019 zwei Touren Kreis Lippe. Jede Menge Spaß hatten Väter und ihre Kinder beim Vater-Kind-Wochenende der Evangelischen Jugend Lippe. Die Vater-und-Kind-Touren sind seit vielen Jahren fester und äußerst beliebter Bestandteil des Bildungsprogramms der Lippischen Landeskirche, auch im kommenden Jahr sind wieder zwei Termine vorgesehen. "Erfahrungsgemäß ist eine Anmeldung bereits zu Jahresbeginn ratsam", schreibt die Lippische Landeskirche. Ende Juni waren acht Väter mit ihren Kindern und leichtem Gepäck gestartet. Mit den Kanus wurde bei bestem Wetter auf Bega, Werre und Weser gepaddelt.

Die Sonne strahlte vom Him­mel, das Was­ser war an­ge­nehm warm, so dass Väter und Kin­der je­den Pau­sen­stopp für ein er­fri­schen­des Bad in den Flu­ten nut­zen. Zum Ü­ber­nach­ten machte die Gruppe in Schöt­mar Halt. Nach dem Abendes­sen und dem ge­mein­sa­men Abend­se­gen ge­nos­sen noch ei­nige den lauen Som­mer­abend mit Stock­brot, La­ger­feuer und Ge­sprächen, für an­dere hieß es früh ab in die Zel­te, schließ­lich war­tete am nächs­ten Mor­gen eine neue Etap­pe. Mit Pro­vi­ant und reich­lich Was­ser aus­ge­stat­tet, gibg es auf die letzte Stre­cke von Schöt­mar nach Her­ford. In­for­ma­tio­nen zum An­ge­bot der Va­ter-Kind-Ka­nu­tou­ren gibt es un­ter (05231) 976-742, per E-Mail an "­bil­dung@lip­pi­sche-lan­des­kir­che.­de" oder on­line un­ter "ww­w.ev-ju­gend-lip­pe.­de".

