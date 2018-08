Die Spendenbereitschaft ist überwältigend

Größter Hilfstransport aller Zeiten auf dem Weg nach Litauen

Fo­to: WAG

Lem­go. Am Mon­tag ist der 23. Hilf­strans­port des Ver­eins "Kin­der in Not, Lippe e.V." nach Li­tauen ge­st­ar­tet. Mit 120 Ton­nen Hilfs­gütern auf acht Last­zü­gen ist er der größte der 23-jäh­ri­gen Ver­eins­ge­schich­te. Zum wie­der­hol­ten Mal wurde der Spen­den­re­kord des Vor­jah­res ge­bro­chen. Für Jür­gen Wat­ten­berg, den Vor­sit­zen­den und Grün­der des Ver­eins, sind es so­gar schon 26 Jahre des eh­ren­amt­li­chen En­ga­ge­ments – und trotz­dem ist selbst er ü­ber­wäl­tigt vom Um­fang des Trans­ports. "­Die Spen­den­be­reit­schaft der Lip­per war die­ses Jahr so groß, dass schon wie­der ein zu­sätz­li­cher Lkw her muss­te", be­rich­tet er. "Das hat un­sere Er­war­tun­gen kom­plett ü­ber­trof­fen!" Die Sach­s­pen­den hät­ten so­gar zehn Sat­tel­züge fül­len kön­nen; für einen Trans­port die­ser Größen­ord­nung fehl­ten aber die fi­nan­zi­el­len Mit­tel. Schon seit 23 Jah­ren or­ga­ni­siert der Ver­ein Hilf­strans­porte nach Li­tau­en, ins­be­son­dere Kau­n­as, die Part­ner­stadt des Krei­ses Lip­pe. Hinzu kom­men Ge­mein­den im Me­mel­ge­biet. Vor al­lem in den länd­li­chen und struk­tur­schwa­chen Re­gio­nen Li­tau­ens ist Hilfe noch im­mer drin­gend nötig. Daran hat auch der EU-Bei­tritt des Lan­des im Jahr 2004 we­nig ge­än­dert. Ein Bei­spiel ist Anykš­ciai, eine kleine Stadt nor­döst­lich von Kau­n­as: Die Be­völ­ke­rung ist arm, die Rente liegt im Schnitt bei 160 Euro pro Mo­nat und das bei ei­nem Preis­ni­veau, das sich kaum von dem in Deutsch­land un­ter­schei­det. Ein gan­zer Sat­tel­zug ist al­lein für die Men­schen dort be­stimmt. 13 Mit­glie­der des Ver­eins be­glei­ten die sie­ben Sat­tel­züge und den Lkw auf dem Weg nach Li­tau­en. Wie be­reits in den ver­gan­ge­nen Jah­ren wer­den die Kin­der­heime und Wai­sen­häu­ser in Kau­nas mit Spiel­zeug, Klei­dung und wei­te­ren Sach­s­pen­den ver­sorgt. Außer­dem be­steht seit kur­zem Kon­takt zu ei­nem Kin­der­hos­piz. Per­sön­li­che Kon­takte vor Ort sind bei der Aus­wahl der Spen­den­emp­fän­ger ent­schei­dend. Nur so kön­nen die Ver­eins­mit­glie­der si­cher­stel­len, dass die Hilfs­güter auch tatsäch­lich bei den Be­dürf­ti­gen an­kom­men. Der Kraftakt be­gann be­reits Mo­nate vor dem ei­gent­li­chen Hilf­strans­port: Spon­so­ren wur­den an­ge­spro­chen, ton­nen­weise wur­den die Spen­den­güter aus öf­fent­li­chen Ein­rich­tun­gen der Re­gion ab­ge­holt, in Zwi­schen­la­ger und schließ­lich in die Sat­tel­züge ver­la­den. Auf 650 Ku­bik­me­tern Ge­samt­vo­lu­men sind un­ter an­de­rem 150 Kran­ken­h­aus­bet­ten, 150 Ma­trat­zen und 120 Nacht­schrän­ke, rund 5.500 Sä­cke und Kar­tons mit Er­wach­se­nen- und Kin­der­klei­dung, 200 Fahrrä­der so­wie 600 Schul­stühle und 300 Schul­ti­sche ver­la­den wor­den. Die Hilfs­güter wer­den vor al­lem auf die Wai­sen­häu­ser, Kin­der- und Al­ten­hei­me, Kran­ken­häu­ser und Kir­chen in Kau­nas ver­teilt, so­wie im Me­mel­ge­biet und Anykš­ciai.

vom 11.08.2018 | Ausgabe-Nr. 32B

