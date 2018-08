Drei Gärten öffnen

"Grüne Oasen" stehen zur Besichtigung

Kreis Lip­pe. Drei Gär­ten in Lippe ha­ben an die­sem Wo­chen­ende ihre Pfor­ten für Be­su­cher geöff­net. Der Gar­ten Bus­sen in Schie­der-Schwa­len­berg, Nol­te­hof 2, ist ein 5.000 Qua­drat­me­ter großer, na­tur­na­her Gar­ten mit un­ter­schied­li­chen The­men­be­rei­chen. Son­nen­stau­den, Wald­zo­ne, Streu­obst­wiese und Gemü­se­nutz­gar­ten mit Hoch­bee­ten und Ge­wächs­häu­sern sind hier zu fin­den. Der Gar­ten ist heute und mor­gen von 10 bis 18 Uhr geöff­net. Eben­falls in Schie­der-Schwa­len­berg ist der 1.400 Qua­drat­me­ter große Gar­ten Cent­mayer-Swo­boda geöff­net. An der Dorf­straße 44 ist der ro­man­ti­sche Land­h­aus­gar­ten im eng­li­schen Stil zu fin­den. Ein klei­ner Bach­lauf, farb­lich ab­ge­stimmte Beete und ver­schie­dene Pflan­zen­samm­lun­gen zei­gen sich hier. Der Gar­ten kann Sams­tag und Sonn­tag von 11 bis 18 Uhr be­sich­tigt wer­den. Nur am mor­gi­gen Sonn­tag öff­net in Det­mold-Mo­se­beck, An der Mo­sebe­cke 39, der Gar­ten Schich, "­Ben­nys Klein­o­d" ge­nannt. Der 1.200 Qua­drat­me­ter große Gar­ten mit Na­tur­stein­we­gen, Teich und tiefer ge­leg­ter Ter­rasse be­her­bergt viele ver­schie­dene Stau­den. Er ist von 10 bis 18 Uhr geöff­net. Die Gär­ten sind für Be­su­cher ge­kenn­zeich­net. Wei­tere In­fos und Fo­tos gibt es un­ter "ww­w.of­fene-gaer­ten-lip­pe.­de".

