Hochschule und IHK bauen Kooperation aus

Zusammenarbeit soll unter anderem örtlichen Fachkräftebedarf sichern

Pro­fes­sor Ste­fan Wit­te, Vi­ze­prä­si­dent für For­schung und Trans­fer an der Hoch­schule OWL, Pro­fes­sor Jür­gen Krahl, Prä­si­dent der Hoch­schule OWL, Vol­ker Stein­bach, Prä­si­dent der IHK Lippe zu Det­mold und Axel Mar­tens, Haupt­ge­schäfts­füh­rer der IHK Lippe zu Det­mold (v. l.) un­ter­zeich­nen ih­ren Ko­ope­ra­ti­ons­ver­trag. Fo­to: Ju­lia Wun­der­lich/Hoch­schule OWL

Kreis Lippe . Seit vie­len Jah­ren ver­bin­det die Hoch­schule OWL und die IHK Lippe zu Det­mold eine enge Ko­ope­ra­tion. Nun wird die Zu­sam­men­ar­beit zwi­schen Wis­sen­schaft und Wirt­schaft noch wei­ter in­ten­si­viert: Hoch­schule und IHK ak­tua­li­sier­ten ih­ren Ko­ope­ra­ti­ons­ver­trag, um den For­schungs- und In­no­va­ti­ons­stand­ort Lippe und da­mit den Wirt­schafts­stand­ort Lippe ins­ge­samt wei­ter zu stär­ken.

Seit ü­ber 30 Jah­ren la­den die Part­ner jähr­lich zur ge­mein­sa­men Trans­fer­ver­an­stal­tung "Mu­se­ums­run­de" ein, erst vor we­ni­gen Wo­chen wurde das neueste Pro­jekt, die Ein­rich­tung ei­ner Stif­tungs­pro­fes­sur "En­tre­pre­neur­ship" mit wei­te­ren Part­nern auf den Weg ge­bracht – nun ge­hen die IHK und die Hoch­schule OWL mit ih­rer Ko­ope­ra­ti­ons­ver­ein­ba­rung noch einen Schritt wei­ter. Ziel der in­ten­si­ven Zu­sam­men­ar­beit ist es, den Trans­fer wis­sen­schaft­li­cher Er­geb­nisse und an­ge­wand­ter For­schung in die Wirt­schaft aus­zu­wei­ten, den ört­li­chen Fach­kräf­te­be­darf zu si­chern, Grün­dun­gen aus der Hoch­schule zu för­dern und den Trans­fer mit der Ge­sell­schaft zu stär­ken. "Un­sere hei­mi­sche Hoch­schule OWL zeich­net sich durch pra­xis­nahe und ko­ope­ra­tive Stu­diengänge aus und leis­tet so­mit einen er­heb­li­chen Bei­trag zur Be­reit­stel­lung hoch­qua­li­fi­zier­tem Fach­kräf­te­per­so­nals für die Wirt­schaft", so Vol­ker Stein­bach, Prä­si­dent der IHK Lip­pe. "Eine so re­nom­mierte Hoch­schule vor der Tür zu ha­ben, ist für die Wirt­schaft ein ech­tes Pfund: Die Pro­fes­so­ren rea­li­sie­ren an­wen­dungs­ori­en­tierte For­schung und Ent­wick­lung, ins­be­son­dere mit dem Mit­tel­stand vor Ort und set­zen so­mit in ho­hem Maß In­no­va­ti­ons­im­pul­se." "­Die aus­ge­spro­chen gute Zu­sam­men­ar­beit mit der IHK eröff­net für uns Mög­lich­kei­ten, die nicht jede Hoch­schule ih­ren Mit­glie­dern bie­ten kann", sagt Hoch­schul­prä­si­dent Pro­fes­sor Jür­gen Krahl. "­Ge­mein­sam kön­nen wir in­ter­ak­tive For­mate zur Zu­sam­men­ar­beit von Stu­die­ren­den, For­schen­den, Start-ups und mit­telstän­di­schen Un­ter­neh­men ent­wi­ckeln. Die The­men Grün­dung, Un­ter­neh­mer­tum und Un­ter­neh­mens­nach­folge kön­nen in das Stu­dium in­te­griert wer­den und wir möch­ten ko­ope­ra­tive und be­rufs­be­glei­tende Stu­dien­mög­lich­kei­ten aus­bau­en, auch bei­spiels­weise für in­ter­na­tio­nale Stu­die­ren­de." Durch die In­iti­ie­rung ge­eig­ne­ter ge­mein­sa­mer Pro­jekte soll ins­be­son­dere das In­ter­esse an wis­sen­schaft­li­cher Aus­bil­dung ge­stärkt wer­den. Beide Part­ner se­hen in Lippe ein ho­hes Po­ten­zial in der en­gen Ver­zah­nung von Schu­le, Hoch­schule und Wirt­schaft.

vom 11.08.2018 | Ausgabe-Nr. 32B

