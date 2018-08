Pilgern – eine Sehnsuchtsreise

Re­gio­nale Pil­ger­wege ken­nen­ler­nen: zum Bei­spiel „Pil­gern in Lip­pe“. Fo­to: Lip­pi­sche Lan­des­kir­che

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Auf dem Deut­schen Wan­der­tag in Det­mold gibt es auch die Mög­lich­keit, das Pil­gern ken­nen­zu­ler­nen: Zur Eröff­nung des Evan­ge­li­schen Pil­ger­zen­trums in der Chris­tus­kir­che am Kai­ser-Wil­helm-Platz sind am Mitt­wo­ch, 15. Au­gust, um 16 Uhr alle In­ter­es­sier­ten herz­lich ein­ge­la­den. Den Mit­tel­punkt bil­det die Aus­stel­lung "Pil­gern – eine Sehn­suchts­reise zum Wohl­er­ge­hen", die Ob­jekte der Pil­ger­ge­schichte der Welt­re­li­gio­nen und einen Ü­ber­blick ü­ber re­gio­nale Pil­ger­wege in West­fa­len und Lippe zeigt. Mit dem Pil­ger­zen­trum be­tei­ligt sich die Evan­ge­li­sche Er­wach­se­nen­bil­dung in West­fa­len und Lippe am Deut­schen Wan­der­tag, der vom 15. bis zum 20. Au­gust in Det­mold statt­fin­det und zu dem Tau­sende Wan­de­rer er­war­tet wer­den. Gast­ge­be­rin in der Chris­tus­kir­che ist die Lip­pi­sche Lan­des­kir­che. Lan­des­su­per­in­ten­dent Diet­mar Arends wird die Aus­stel­lung eröff­nen. Im An­schluss hält Dr. Heike Plaß (Ev. Er­wach­se­nen­bil­dung im Kir­chen­kreis Müns­ter) den Eröff­nungs­vor­trag und führt durch die Aus­stel­lung. Das Pil­ger­zen­trum in der Chris­tus­kir­che ist während des Deut­schen Wan­der­ta­ges ab dem 15. Au­gust täg­lich von 9 bis 21 Uhr geöff­net – be­glei­tend zur Aus­stel­lung gibt es An­dach­ten, Vor­träge und ein Pil­ger­café. Außer­dem wer­den ver­schie­dene Pil­ger­tou­ren an­ge­bo­ten. Wei­tere In­fos un­ter "ww­w.pil­gern-in-lip­pe.­de" oder un­ter der Ruf­num­mer (05231) 976-742.

vom 11.08.2018 | Ausgabe-Nr. 32B

