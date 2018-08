Lippes Baufirmen suchen noch Azubis

Hoch hin­aus: Wer auf dem Bau lernt, kann es per Auf­stiegs­fort­bil­dung bis zum Po­lier oder Bau­lei­ter brin­gen. Fo­to: IG BAU

Kreis Lip­pe. Zum Start des neuen Aus­bil­dungs­jah­res ha­ben Bau­fir­men im Kreis Lippe noch rund 50 Aus­bil­dungs­plätze zu be­set­zen. In ganz Nord­rhein-West­fa­len zählt die Bran­che etwa 3.900 freie Azubi-Stel­len. Dar­auf weist die IG Bauen-Agrar-Um­welt (IG BAU) hin. Die Ge­werk­schaft be­ruft sich hier­bei auf neueste Zah­len der Ar­beit­s­agen­tur. "­Schul­ab­gän­ger ha­ben jetzt noch die Chan­ce, kurz­fris­tig einen Platz zu be­kom­men. Sei schlau, geh‘ zum Bau – das gilt heute ge­nauso wie früher", sagt Sa­bine Katz­sche-Döring von der IG BAU Ost­west­fa­len-Lippe mit Blick auf die Be­zah­lung und Kar­rierech­an­cen in der Bran­che. Nach ei­ner Un­ter­su­chung des Bun­des­in­sti­tuts für Be­rufs­bil­dung (BIBB) zählen Bau-Azu­bis zu den Best­ver­die­nern un­ter al­len Aus­zu­bil­den­den. In die­sem Jahr kam noch ein­mal ein mo­nat­li­ches Plus von 65 Euro da­zu. So star­tet ein an­ge­hen­der Mau­rer oder Be­ton­bauer nun mit 850 Euro pro Mo­nat ins erste Lehr­jahr. Im drit­ten Jahr sind es be­reits 1.475 Eu­ro. "Nach der Aus­bil­dung kön­nen Ge­sel­len eine lange Kar­rie­re­lei­ter hin­auf­klet­tern – und es bis zum Po­lier oder Bau­lei­ter brin­gen", sagt Katz­sche-Döring. Der Fach­kräf­te­be­darf dürfte bei den hei­mi­schen Bau­fir­men in den nächs­ten Jah­ren wei­ter wach­sen, schätzt die Ge­werk­schaf­te­rin. "­Die Ar­beit wird den Bau-Spe­zia­lis­ten mit Si­cher­heit nicht aus­ge­hen. Ge­baut wird im­mer – die Bran­che ist ein fes­ter Fak­tor der Bin­nen­kon­junk­tur." Die IG BAU rät Schul­ab­gän­gern, sich vor al­lem in In­nungs­be­trie­ben um­zu­se­hen, die sich an Ta­rif­ver­träge hal­ten. Diese lie­gen bei den Ver­diens­ten, Ar­beits­be­din­gun­gen und der Be­schäf­tig­ten­zu­frie­den­heit weit vor Be­trie­ben ohne Ta­rif­bin­dung, so eine Stu­die der Hans-Böck­ler-Stif­tung. Zu­gleich gehe die Di­gi­ta­li­sie­rung auf dem Bau in großen Schrit­ten vor­an. "­Mau­rer-Ro­bo­ter sind nur ein Stich­wort auf dem Weg zur Bau­stelle 4.0. Neue Tech­no­lo­gien wer­den die Ar­beit enorm er­leich­tern", sagt Katz­sche-Döring. Schon heute müsse sich die Be­rufs­aus­bil­dung dar­auf ein­stel­len – und den Bau-Nach­wuchs für das di­gi­tale Zeit­al­ter qua­li­fi­zie­ren. Erst­mals hat die IG BAU in die­sem Jahr auch einen Fahr­kos­ten- und Un­ter­brin­gungs­zu­schuss von 60 Euro pro Mo­nat durch­ge­setzt. Die­sen be­kom­men Be­rufs­schü­ler, die in eine Lan­des- oder Bun­des­fach­klasse ge­hen und dafür län­gere Wege zurück­le­gen müs­sen. Freie Aus­bil­dungs­plätze fin­den sich im Netz zum Bei­spiel un­ter "ww­w.­bau-stel­len.­de".

vom 11.08.2018 | Ausgabe-Nr. 32B

