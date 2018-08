Tour über die Höfe

Kreis Lip­pe. Bei der nächs­ten ganz­tä­gi­gen Lip­pe­qua­lität-Bus­fahrt am Sams­tag, 11. Au­gust, geht es um Hüh­ner und Kühe, um Eier und Milch, um Gemüse- und Kar­tof­fel­pro­duk­tion und um die To­mate in ih­ren viel­fäl­ti­gen Aus­prä­gun­gen. Fünf land­wirt­schaft­li­che und gärt­ne­ri­sche Be­triebe ste­hen auf dem Pro­gramm, das von Bad Sal­zu­flen ü­ber Lem­go, Blom­berg, Horn-Bad Mein­berg bis in das Lüg­der Ge­biet reicht. Zur Fahrt gehört auch die Ver­kös­ti­gung mit Lip­pe­qua­lität-Es­sen und Trin­ken. Der Bus star­tet in Det­mold, wei­tere Zu­stei­ge­sta­tio­nen sind Lage und Bad Sal­zu­flen. Wer sich zur Fahrt an­mel­den will, kann dies un­ter der Te­le­fon­num­mer (05231) 964455 (Hän­schen Rei­sen). Nähere In­for­ma­tio­nen zur Bus­fahrt ste­hen un­ter "ww­w.lip­pe­qua­li­taet.­de"

vom 11.08.2018 | Ausgabe-Nr. 32B

Drucken | Versenden