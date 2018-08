5.000 Besucher rocken beim "Lippe Open Air"

DJs und Bands feiern trotz Hitzerekord eine große Party

Lemgo-Lieme (g­w). Die Ver­an­stal­ter des Lippe Open Air ver­mel­den mehr als 5.000 Be­su­cher an zwei Ta­gen. Dank der Dop­pel-Bühne spie­len die Bands in der Lie­mer­heide ohne Un­ter­bre­chung und die Fes­ti­val­gän­ger fei­ern eine aus­ge­las­sene Par­ty. Fet­zige Mu­sik, Re­kord­be­su­cher­zah­len und zu­frie­dene Ge­sich­ter: Das neunte "Lippe Open Air" ist bei Gäs­ten wie Ver­an­stal­tern glei­cher­maßen gut an­ge­kom­men. "Das Fes­ti­val war ein­fach me­gae­r­folg­reich. Ich bin zwar rich­tig fer­tig, aber es war toll", for­mu­liert es Mit­or­ga­ni­sa­tor Mi­chael Nol­ting, der auch als DJ Mino im Ein­satz war. We­gen der Hitze war es am Sams­tagnach­mit­tag zwar noch nicht so voll, abends aber gab es kein Durch­kom­men mehr. Die Be­su­cher ka­men am Frei­tag und Sams­tag in den Ge­nuss der Mu­sik von zahl­rei­chen Bands und DJs. Pas­send zu den som­mer­li­chen Tem­pe­ra­tu­ren hieß es am Frei­tag "­Mal­lorca meets Ibi­za". Isi Glück und Alm­klausi ga­ben ein Stell­dich­ein, prä­sen­tier­ten Par­ty­hits und "I­biza House Beats" und ließen die Lie­mer­heide vi­brie­ren. Der Abend sah dann ein Großauf­ge­bot an DJs. "Wir ha­ben hier die Hel­den der Szene zu­sam­men­be­kom­men", sagte Nol­ting. Und so wa­ren ne­ben DJ Dirk Neu­en­fels aus den Klangraum­stu­dios Dort­mund auch DJ Jay Pepe & Basti M aus dem Bie­le­fel­der "­Café Eu­ro­pa" und DJ Mino vom Her­mann-Club mit von der Par­tie. Am Sams­tag kam dann der mu­si­ka­li­sche Kon­trast: Es wurde ge­rockt. Darius "Da­ri" Zan­der, be­kannt aus der Fern­seh­sen­dung "Voice of Ger­ma­ny", trat be­reits nach­mit­tags auf der klei­nen Bühne auf. Aber auch Bands wie die To­ten Ärz­te, "HE­ROcks", Ma­jor Hea­ley, The Mo­no­types und Me­moth mach­ten bis ein Uhr nachts Stim­mung. Vor al­lem die Gruppe "HE­ROcks" mit Front­frau Jini Meyer ließ die Zuhö­rer ju­beln. "Das ist hier ein­fach nur spit­ze", fasste es Diet­mar Grei­ner zu­sam­men. Er hatte sich eine Liege mit­ge­bracht, um von der Seite auf die große Bühne zu schau­en. Und so­bald eine Gruppe auf der einen Bühne ih­ren Auf­tritt be­en­det hat­te, be­gann die nächste auf der zwei­ten Büh­ne. ‚"Wir woll­ten keine Pause zwi­schen den Acts. Des­halb kann auf der einen Bühne auf­ge­baut wer­den, während auf der an­de­ren ge­sun­gen wird", er­klärte Or­ga­ni­sa­tor Nol­ting den Clou des Fes­ti­vals. Ihm war ü­ber­dies wich­tig zu be­to­nen, dass die Ver­an­stal­ter "an dem gan­zen Event nichts ver­die­nen" . Denn die Ü­ber­schüsse wer­den er­neut für einen gu­ten Zweck ge­spen­det, dies­mal an die Stif­tung "OWL zeigt Herz". "Weil ich das gerne un­ter­stüt­ze, bin ich zu dem Fes­ti­val ge­kom­men", er­klärte der Det­mol­der Bernd Bröker. "Ich finde es eh­ren­wert, so ein En­ga­ge­ment zu zei­gen, tolle Kon­zerte auf die Beine zu stel­len und da­bei auch noch et­was Gu­tes zu tun", zeigte sich auch Sa­bine Lie­haus aus Det­mold vom Ein­satz der mehr als 100 Eh­ren­amt­li­chen be­ein­druckt. In die­sem Jahr geht der Ü­ber­schuss des "Lippe Open Air" an den Ver­ein "OWL zeigt Herz". Die­ser setzt sich nach ei­ge­nen An­ga­ben dafür ein, dass Kin­der aus so­zial schwa­chen Fa­mi­lien zum Bei­spiel an Schwimm­kur­sen teil­neh­men kön­nen. Drei selbst­ver­wal­tete Pro­jekte gehören zu den fes­ten In­itia­ti­ven des in Stein­ha­gen an­säs­si­gen Ver­eins. Qua­li­fi­zierte Hel­fer und The­ra­peu­ten be­glei­ten und för­dern laut In­ter­netseite des Ver­eins Kin­der und Ju­gend­li­che in den Be­rei­chen Sport, Kul­tur und Mu­sik. "OWL zeigt Herz" hat auch pro­mi­nente Pro­jekt­pa­ten ge­fun­den - un­ter ih­nen Schau­spie­ler Ingo Nau­joks, der Ex-Hand­ball-Na­tio­nal­spie­ler Da­niel Ste­phan oder die Kin­der­rock­band Ran­da­le.

vom 08.08.2018 | Ausgabe-Nr. 32A

