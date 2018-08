Frischer Sauerstoff rettet Teich

Freiwillige Feuerwehr Lemgo im Einsatz Lemgo. An der Pagenhelle drohte ein Teich aufgrund der wochenlangen hohen Temperaturen umzukippen. Willi Hennebrüder von der Lemgoer Ortsgruppe für Bund um Umweltschutz Deutschland hatte am Donnerstagmorgen bemerkt, dass sich auf einem Drittel der Fläche bereits Algen ausgebreitet hatten. "Die Algen entziehen dem Wasser Sauerstoff und da ist es nur eine Frage der Zeit, wann das Gewässer umkippt und ein Fischsterben auslöst", erklärte Hennebrüder. Am Nachmittag hatte sich die Algenfläche bereits verdoppelt. Solche explosionsartigen Entwicklungen von Algen sorgen derzeit überall in Deutschland für ein Fischsterben. Der Teich an der Pagenhelle ist Jagdrevier für den Graureiher und auch der Eisvogel wird dort immer wieder beobachtet. Eine Bitte vom BUND Lemgo an die Lemgoer Feuerwehr zu helfen, führte zu einer sofortigen Reaktion. Schon am Abend war man zur Stelle und pumpte aus der Bega über 30.000 Liter Wasser in den Teich und sorgte so erst einmal für eine Abkühlung und Sauerstoffanreicherung. Von Seiten des BUND Lemgo gibt es deshalb auch ein ausdrückliches Lob und Anerkennung für den tollen Einsatz im Interesse der Natur. Bleibt die Hoffnung, dass es endlich wieder etwas regnet und solche Einsätze nicht in Kürze wieder notwendig werden.

vom 08.08.2018 | Ausgabe-Nr. 32A

Drucken | Versenden