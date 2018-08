Businessplan der Schüler geht auf

Deutscher Gründerpreis mit Lemgoer Teams

Die Teams nah­men von San­dra Ehle (rechts), Schul­ser­vice-Be­auf­tragte der Spar­kasse Lemgo die Teil­nah­me­zer­ti­fi­kate und Geld­preise ent­ge­gen. Die Schü­ler wur­den von Dr. Flo­rian Lueke (Zwei­ter von rechts), Leh­rer am En­gel­bert-Ka­emp­fer-Gym­na­si­um, und von Jörg Bayer (links), Leh­rer am Hanse-Be­rufs­kol­leg, be­glei­tet. Fo­to: pri­vat

Lem­go. Er­neut ha­ben Schü­ler aus der Al­ten Han­se­stadt mit großem Er­folg an Deutsch­lands größtem Exis­tenz­grün­der-Plan­spiel teil­ge­nom­men. Bun­des­weit mach­ten beim Deut­schen Grün­der­preis für Schü­ler ü­ber 800 Teams mit. Die Schü­ler grün­de­ten während des Spiels ein fik­ti­ves Un­ter­neh­men und be­ar­bei­te­ten ü­ber eine On­line-Platt­form neun um­fang­rei­che Grün­der-Auf­ga­ben.

Seit Jah­ren sind das Hanse-Be­rufs­kol­leg und das En­gel­bert-Ka­emp­fer-Gym­na­sium aus Lemgo er­folg­rei­che Teil­neh­mer. Bei der Sie­ger­eh­rung in der Spar­kasse Lemgo er­hiel­ten alle Schü­ler, die ih­ren vollstän­di­gen Busi­ness­plan ab­ge­ge­ben hat­ten, ein Teil­nah­me­zer­ti­fi­kat. Das Team "­Por­ta­ble In­no­va­ti­ons Cor­po­ra­tion (PIC)" mit Ni­ko­las Woll­brink, Paul Schwa­bau­er, Ro­man Pauls und Mi­chael Meer­mann holte sich mit der Idee ei­nes mul­ti­funk­tio­nel­len Arm­ban­des den ers­ten Platz im Ge­schäfts­ge­biet der Spar­kasse Lem­go, den 38. Platz in West­fa­len-Lippe und den 413. Platz in Deutsch­land. Die vier Schü­ler freu­ten sich ü­ber das Preis­geld in Höhe von 300 Eu­ro, das durch San­dra Eh­le, Schul­ser­vice-Be­auf­tragte der Spar­kasse Lem­go, ü­ber­reicht wur­de. Stell­ver­tre­tend für das En­gel­bert-Ka­emp­fer-Gym­na­sium nahm Dr. Flo­rian Lueke den Schul­preis ü­ber 200 Euro ent­ge­gen. Auch das zweit­plat­zierte Team "NMB­H" mit Ti­mon Mühlenstädt, Ger­rit Brink­mei­er, Jos­hua He­rold und Pa­trik Nee­se, Platz 41 in West­fa­len-Lippe und Platz 465 in Deutsch­land, konnte mit ih­rer Idee ei­ner "­Ver­an­stal­tungs-Ap­p"ü­ber­zeu­gen. Die vier Schü­ler vom Hanse-Be­rufs­kol­leg be­ka­men ein Preis­geld in Höhe von 150 Eu­ro. Alle teil­neh­men­den Schü­ler und Leh­rer zeig­ten sich von dem Exis­tenz­grün­der-Plan­spiel be­geis­tert.

vom 08.08.2018 | Ausgabe-Nr. 32A

