Registrierungspflicht für Katzen?

Expertennetzwerk bekräftigt Forderung zum Weltkatzentag

Heute ist Welt­kat­zen­tag. Während an die­sem Tag tau­sende glück­li­che Tier­hal­ter ihre Schnur­rer mit Fo­tos und Vi­deos in so­zia­len Netz­wer­ken fei­ern, lei­den gleich­zei­tig Mil­lio­nen frei le­bende Kat­zen, die krank und aus­ge­mer­gelt auf sich selbst ge­stellt sind. Da­bei ist das ur­sprüng­li­che Ziel des Ta­ges, auf das Leid eben die­ser Tiere auf­merk­sam zu ma­chen.

Und das ist nach wie vor ab­so­lut not­wen­dig. Al­lein in Deutsch­land le­ben Schät­zun­gen zu­folge etwa zwei Mil­lio­nen Kat­zen auf der Straße. In der Re­gel sind sie we­der ge­impft, noch ka­striert. Viele sind krank und ab­ge­ma­gert. Als do­mes­ti­zierte Haus­tiere schaf­fen sie es nicht, sich selbst aus­rei­chend zu ver­sor­gen. Ver­schlim­mert wird ihr Leid mas­siv durch stän­dige Paa­rung und zahl­rei­che Ge­bur­ten. Un­ter den hei­mat­lo­sen Kat­zen sind viele ent­lau­fene Tie­re. Zu­min­dest diese Samt­pfo­ten wie­der mit ih­ren Fa­mi­lien zu ver­ei­nen wäre ein Leich­tes – mit ei­ner bun­des­ein­heit­li­chen Pflicht zur Kenn­zeich­nung und Re­gis­trie­rung für Kat­zen. Diese Pflicht for­dert das Ex­per­ten­netz­werk "Kenn­zeich­nung und Re­gis­trie­rung" (K&R), ein Ar­beits­kreis be­ste­hend aus den Tier­schutz­be­auf­trag­ten der Län­der so­wie Ex­per­ten aus den Be­rei­chen der Tier­me­di­zin, der Trans­pon­der­tech­no­lo­gie, der Haus­tier­re­gis­ter und des Tier­schut­zes. "­Ge­mein­sam mit der Ka­stra­tion der Kat­zen, die einen Hal­ter ha­ben und Frei­gang er­hal­ten, ist dies das er­folg­ver­spre­chendste In­stru­ment im Kampf ge­gen das Kat­ze­ne­len­d", sagt Dr. Hans-Fried­rich Wil­lim­zik, Lan­des­be­auf­trag­ter für Tier­schutz des Saar­lan­des und Lei­ter des Netz­werks "K&R". Bis­lang ha­ben zwar ü­ber 650 deut­sche Städte und Ge­mein­den so­ge­nannte Kat­zen­schutz­ver­ord­nun­gen er­las­sen, die ü­ber­wie­gende Mehr­heit hat al­ler­dings bis­lang noch keine sol­che Ver­ord­nung ein­ge­führt. Zu­dem ge­hen aus Sicht der Tier­schüt­zer auch nicht alle Be­stim­mun­gen weit ge­nug. Ei­nige Kom­mu­nen se­hen zwar eine Ka­stra­ti­ons- und Kenn­zeich­nungs­pflicht vor, je­doch nicht die ver­pflich­tende Re­gis­trie­rung der Kat­zen in ei­nem Haus­tier­re­gis­ter. Kon­troll­struk­tu­ren so­wie der aus­führ­li­chen In­for­ma­tion der Bür­ger ü­ber die Ver­ord­nung und de­ren Be­deu­tung, feh­len häu­fig. "­Was wir drin­gend brau­chen, ist eine bun­des­ein­heit­li­che Kenn­zeich­nung und Re­gis­trie­rung von Hun­den und Kat­zen. Ent­lau­fene Tiere könn­ten wie­der an ihre Hal­tern zurück­ver­mit­telt wer­den und das il­le­gale Aus­set­zen von Heim­tie­ren könnte ef­fek­tiv ein­ge­dämmt wer­den", so Dr. Hans-Fried­rich Wil­lim­zik und auch die Tier­schutz­or­ga­ni­sa­tion TASSO e.V., Eu­ro­pas größtes Haus­tier­re­gis­ter, spricht klare Wor­te: "­Be­reits jetzt brin­gen wir jähr­lich rund 38.600 ent­lau­fene Kat­zen wie­der mit ih­ren Hal­tern zu­sam­men", sagt Phi­lip Mc­Creight, Lei­ter der Or­ga­ni­sa­tion. "­Mit ei­ner bun­des­weit gel­ten­den Kenn­zeich­nungs- und Re­gis­trie­rungs­flicht für Kat­zen könn­ten noch viel mehr Tiere wie­der mit ih­ren Men­schen ver­eint wer­den, statt im Elend auf der Straße le­ben zu müs­sen." In ei­ni­gen EU-Mit­glied­staa­ten gibt es be­reits Mo­delle mit meh­re­ren Re­gis­tern, die in ei­nem ein­zi­gen Da­ten­bank­sys­tem mit­ein­an­der ver­netzt sind. Eine sol­che Lö­sung wäre laut den Ex­per­ten des Netz­werks "K&R" auch eine op­ti­male Lö­sung für Deutsch­land. So könnte auf mehr als zehn Mil­lio­nen be­reits re­gis­trierte Tiere aus den be­ste­hen­den Re­gis­tern zurück­ge­grif­fen wer­den, ohne diese Da­ten kos­ten­in­ten­siv und mit ho­hem ad­mi­nis­tra­ti­vem Auf­wand er­neut zu er­he­ben. Die mit ho­hen Kos­ten ver­bun­dene Ein­rich­tung und Ver­wal­tung ei­ner neuen Da­ten­bank würde bei ei­nem sol­chen Mo­dell ent­fal­len. Le­dig­lich die Ent­wick­lung ei­nes Webser­vices, dem alle Re­gis­ter im Ver­bund an­ge­schlos­sen sind, wäre vonnöten. Tier­hal­ter oder Fin­der von ent­lau­fe­nen Tie­ren so­wie öf­fent­li­che Stel­len wie Städ­te, Ge­mein­den oder die Po­li­zei könn­ten nach die­sem Mo­dell ü­ber in­di­vi­du­ell an­ge­passte Ab­fra­gemög­lich­kei­ten ihre An­fra­gen stel­len. Darü­ber hin­aus wäre ein sol­ches Sys­tem kom­pa­ti­bel mit ei­ner eu­ro­pa­wei­ten Kenn­zeich­nung von Hun­den und Kat­zen, wie sie vom Eu­ro­pa­par­la­ment seit Jah­ren ge­for­dert wird.

vom 08.08.2018 | Ausgabe-Nr. 32A

Drucken | Versenden