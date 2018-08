Mehr politische Beteiligung für Menschen mit Behinderung

Kreis Lippe führt einen Workshop zur Inklusion durch

Dis­ku­tie­ren mit den Be­tei­lig­ten ü­ber mehr In­klu­sion in der Po­li­tik: Britta Möwes (NRW-Pro­jekt „­Mehr Par­ti­zi­pa­tion wa­gen!“, 3. von links), Ver­wal­tungs­vor­stand Karl-Ei­tel John (2. von rechts), In­klu­si­ons­be­auf­tragte Dé­sirée Solle (4. von rechts), Bern Korte (Be­reich In­klu­sion beim Kreis Lip­pe, 1. von links), Sa­bine Beine (Lei­tung Fach­dienst So­zia­les und In­te­gra­tion Kreis Lip­pe, 4. von links), Ul­rike Hä­cker (KSL OWL, 1. von rechts) so­wie wei­tere Ver­tre­ter aus Ver­wal­tung und Po­li­tik so­wie Teil­neh­mer des Zu­kunfts­work­shops. Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. "­Mi­tein­an­der ins Ge­spräch kom­men, uns ver­net­zen und ge­mein­sam ein Ziel ver­fol­gen", fasst Dé­sirée Sol­le, In­klu­si­ons­be­auf­tragte des Krei­ses Lip­pe, die Idee hin­ter dem Zu­kunfts­work­shop mit dem Ti­tel "­Mehr Par­ti­zi­pa­tion wa­gen!" zu­sam­men, der jetzt im Kreis­haus in Det­mold statt­ge­fun­den hat. An zwei Ta­gen ha­ben sich Men­schen mit Be­hin­de­run­gen, Mit­ar­bei­ter der Kreis­ver­wal­tung so­wie Ver­tre­ter der Po­li­tik ge­trof­fen, um ü­ber die ak­tu­elle Si­tua­tion im Kreis Lippe zu dis­ku­tie­ren und erste Hand­lungs­ideen und Lö­sungs­ansätze zu ent­wi­ckeln, die in den nächs­ten Wo­chen und Mo­na­ten um­ge­setzt wer­den sol­len. "Ich bin be­geis­tert von den kla­ren Ab­spra­chen und Ar­beits­auf­trä­gen, die in kur­zer Zeit hier aus­ge­ar­bei­tet wur­den und bli­cke po­si­tiv auf die wei­te­ren Schritte Rich­tung In­klu­sion", resü­miert Karl-Ei­tel John (Kreis Lip­pe) nach der Ver­an­stal­tung. "Wir drü­cken nie­man­dem et­was auf, jede Kom­mune hat ihre ganz ei­ge­nen Rah­men­be­din­gun­gen", er­klärt Lisa Ja­co­bi, Re­fe­ren­tin im lan­des­wei­ten Pro­jekt "­Mehr Par­ti­zi­pa­tion wa­gen!". "­Der Kreis Lippe bie­tet einen her­vor­ra­gen­den Aus­gangs­punkt, um die po­li­ti­sche Be­tei­li­gung von Men­schen mit Be­hin­de­run­gen noch stär­ker zu för­dern." Ein Ziel, das der Kreis­tag auch im Zu­kunfts­kon­zept Lippe 2025 ver­an­kert hat. Das Pro­jekt "­Mehr Par­ti­zi­pa­tion wa­gen!" mit Sitz in Müns­ter ar­bei­tet dar­an, die po­li­ti­sche Be­tei­li­gung von Men­schen mit Be­hin­de­run­gen in den Gre­mien und an den Pro­zes­sen vor Ort zu ver­bes­sern und alle Be­tei­lig­ten für diese The­ma­tik zu sen­si­bi­li­sie­ren. In Zu­sam­men­ar­beit mit dem "­Kom­pe­tenz­zen­trum Selbst­be­stimmt Le­ben" für den Re­gie­rungs­be­zirk Det­mold (KSL OWL) wurde die Ver­an­stal­tung vor­be­rei­tet, an den Work­shops nah­men mehr als 30 be­hin­derte Men­schen, Po­li­ti­ker und Ver­tre­ter der Ver­wal­tung teil.

