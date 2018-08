Entwicklung am Postteich

Kreis Lip­pe/­Det­mold (la). Der Kreis Lippe und die Stadt Det­mold ha­ben die Zu­kunft des Post­tei­ches in Det­mold ak­tu­ell noch ein­mal mit dem Grund­stücks­ei­gentü­mer und dem Ei­gentü­mer der ehe­ma­li­gen Gast­stätte am Post­teich dis­ku­tiert. Es wurde deut­lich, dass die kurz­fris­tige Um­set­zung ei­ner Ge­samt­lö­sung für das Areal nicht rea­lis­tisch ist. Der Grund­stücks­ei­gentü­mer hat da­her vor­ge­schla­gen, eine Teilfläche des Post­tei­ches zu ent­schlam­men und den an­fal­len­den Schlamm an ei­ner an­de­ren Stelle des Tei­ches ab­zu­la­gern. So­mit soll eine klei­nere Teich­fläche ent­ste­hen, die even­tu­ell auch bei län­ge­ren Tro­cken­pe­ri­oden aus­rei­chend mit Was­ser ver­sorgt wer­den kann. Da sich der Post­teich in ei­nem fest­ge­setz­ten Na­tur­schutz­ge­biet be­fin­det, be­darf eine der­ar­tige Maß­nahme der Be­frei­ung von den Fest­set­zun­gen des Land­schafts­pla­nes Det­mold durch die Un­tere Na­tur­schutz­behörde des Krei­ses Lip­pe. Der Grund­stücks­ei­gentü­mer hat an­gekün­digt, kurz­fris­tig einen ent­spre­chen­den An­trag beim Kreis Lippe zu stel­len und so­mit die Vor­aus­set­zun­gen für eine Teil­ent­schlam­mung des Sees zu schaf­fen. Zur Vor­be­rei­tung ei­ner Teil­ent­schlam­mung des Tei­ches sol­len in ei­nem ers­ten Schritt im aus­ge­trock­ne­ten Post­teich Ge­rinne für den Kat­zen­bach und ein wei­te­res klei­nes Ge­wäs­ser an­ge­legt wer­den, um das bei Nie­der­schlag wie­der an­fal­lende Was­ser di­rekt zum Aus­lauf­bau­werk des Post­tei­ches zu führen. Hier­durch soll ein er­neu­ter Ein­stau des Post­tei­ches ver­mie­den wer­den, der eine Um­la­ge­rung von Schlamm im Teich un­mög­lich ma­chen wür­de. Der Ei­gentü­mer der ehe­ma­li­gen Gast­stätte am Post­teich bit­tet alle in­ter­es­sier­ten Bür­ger dar­um, nicht mehr die Zu­fahrt zu sei­nem Grund­stück mit PKW zu be­fah­ren. Er weist dar­auf hin, dass sich die Zu­fahrt in Pri­vat­be­sitz be­fin­det und auf­grund des star­ken öf­fent­li­chen In­ter­es­ses am Post­teich in­zwi­schen er­heb­li­che Be­ein­träch­ti­gun­gen sei­nes Grund­stückes fest­zu­stel­len sind.

vom 08.08.2018 | Ausgabe-Nr. 32A

