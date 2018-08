Tierisches Plantschvergnügen Wer macht das schönste Foto?

Lippe ak­tu­ell lädt seine Le­ser ein zum Foto-Wett­be­werb: Ge­win­nen Sie VIP-Tickets für den TBV Lemgo am 30. Au­gust (TBV Lemgo Lippe vs. HSG Wetz­lar in der PHOE­NIX CON­TACT-Arena – in­klu­sive Busi­ness Seats, Park­kar­te, Ge­tränke und Es­sen). Ob Sie nun eine Was­ser­stelle für Vö­gel und Igel und Co. auf­stel­len oder Haus- oder Wild­tiere beim Ba­de­spaß be­ob­ach­ten ... neh­men Sie Ihre Ka­mera zur Hand und lich­ten Sie die zwei- und vier­bei­ni­gen Lieb­linge beim er­fri­schen­den Bad ab. Dann sen­den Sie uns das Bild bzw. die Bil­der in di­gi­ta­ler Form zu. Die Auf­lö­sung sollte an­ge­mes­sen sein, die Da­ten­menge pro Bild zirka 1 MB be­tra­gen. Die schöns­ten "Tier­ba­de­fo­to­s" wer­den in Lippe ak­tu­ell ver­öf­fent­licht. Das von der Re­dak­tion er­mit­telte Sie­ger­foto prä­miert der Ver­lag mit zwei VIP-Tickets für den TBV Lem­go. Die Fo­tos sen­den Sie bitte per E-Mail an die Adresse "b­t.re­dak­tion@lippe-ak­tu­ell. de". Ein­sen­de­schluss ist am Sonn­tag, 12. Au­gust. Ver­lags­mit­ar­bei­ter und de­ren An­gehö­rige sind nicht teil­nah­me­be­rech­tigt. Der Rechts­weg ist aus­ge­schlos­sen.

vom 04.08.2018 | Ausgabe-Nr. 31B

