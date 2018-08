Gerüstet für den Deutschen Wandertag

Heimatbund und Teutoburger-Wald-Verband geben neue Karten heraus

Kreis Lip­pe. Recht­zei­tig zum 118. Deut­schen Wan­der­tag in Lippe sind die Wan­der­kar­ten mit den Ti­teln "Her­manns­lan­d"," Nordlip­pi­sches Ber­g­lan­d" und "Lip­pi­scher Sü­dos­ten" mit neuen In­hal­ten er­schie­nen. "Alle Kar­ten ent­hal­ten den ak­tu­el­len Stand des in den letz­ten bei­den Jah­ren in großen Be­rei­chen ü­ber­ar­bei­te­ten Wan­der­we­ge­net­zes", schreibt Yvonne Hueb­ner, Ge­schäfts­füh­re­rin des Lip­pi­schen Hei­mat­bun­des (L­H­B). Ent­hal­ten seien zahl­rei­che neue The­men­we­gen, we­ni­ger at­trak­tive Stre­cken wur­den ge­stri­chen. Die Karte "Her­manns­lan­d" um­fasst die Ge­mein­de­ge­biete von Au­gust­dorf, Det­mold, Horn-Bad Mein­berg, Lage und Oer­ling­hau­sen, in der Karte "Lip­pi­scher Sü­dos­ten" sind die Wan­der­wege aus den Ge­mein­den Barn­trup, Blom­berg, Lügde und Schie­der-Schwa­len­berg ent­hal­ten. Sämt­li­che Wan­der­wege in Barn­trup, Dören­trup, Ex­ter­tal, Kal­le­tal und Lemgo bie­tet das Kar­ten­blatt "Nordlip­pi­sches Ber­g­lan­d". Her­aus­ge­ber der Wan­der­kar­ten sind der Teu­to­bur­ger-Wald-Ver­band (T­WV) und der Lip­pi­sche Hei­mat­bund. "Wir dan­ken un­se­rer Be­zirks­we­ge­war­tin Bar­bara Brock­mann und dem LHB-Fach­stel­len­lei­ter Wan­dern Jo­han­nes Ko­pel-Varch­min für ih­ren Ein­satz", so Rü­di­ger Schmidt, Prä­si­dent des TWV. "­Beide ha­ben mit wei­te­ren eh­ren­amt­li­chen Ex­per­ten ein ho­hes Maß an Ar­beit und per­sön­li­chem En­ga­ge­ment in­ves­tier­t", er­gänzt Hei­mat­bund-Vor­sit­zen­der Dr. Al­bert Hü­ser. Dank gelte außer­dem dem Kreis Lip­pe, Be­reich Geo­in­for­ma­tio­nen/­Geo­da­ten­ma­na­ge­ment, der die Her­aus­gabe der Kar­ten er­heb­lich un­ter­stützt ha­be. Die Kar­ten, die im Bo­ni­fa­tius-Ver­lag Pa­der­born er­schie­nen sind, kos­ten pro Stück 6,95 Euro und sind im ört­li­chen Buch­han­del, in den Tou­ris­ten­in­for­ma­tio­nen und im Hei­mat­la­den des Lip­pi­schen Hei­mat­bun­des im Kreis­haus (on­line un­ter ww­w.lip­pi­scher-hei­mat­bun­d.­de) zu er­wer­ben. Be­stellt wer­den kön­nen sie beim Teu­to­bur­ger-Wald-Ver­band (E-Mail: teu­to­bur­ger­wald­ver­ban­d@­bi­tel.­net, Te­le­fon: 0521/63019) und beim Lip­pi­schen Hei­mat­bund (E-Mail: in­fo@lip­pi­scher-hei­mat­bun­d.­de, Te­le­fon 05231/627911).

vom 04.08.2018 | Ausgabe-Nr. 31B

