Hitzewelle: Kreis richtet Appell an Bürger in Lippe

Kreis Lippe for­dert: Bitte kein Was­ser ver­schwen­den. Sym­bol­fo­to: pi­xa­bay

Kreis Lip­pe. An­hal­tend hohe Tem­pe­ra­tu­ren und Tro­cken­heit in den ver­gan­ge­nen Ta­gen und Wo­chen: Auch im Kreis Lippe führt das zu ei­nem deut­lich er­höh­ten Ver­brauch aus dem öf­fent­li­chen Trink­was­ser­netz. Die Was­ser­ge­win­nung aus Tie­fen­brun­nen und Quel­len läuft der­zeit nach Aus­sage der Was­ser­ver­sor­gungs­un­ter­neh­men in den lip­pi­schen Trink­was­ser­ver­sor­gungs­ge­bie­ten un­ter vol­ler Be­las­tung. Gleich­zei­tig wei­sen der Kreis Lippe und die Ver­sor­ger dar­auf hin, dass es bis­lang zu kei­nen Ver­sor­gungs­pro­ble­men ge­kom­men ist. Al­ler­dings sei der Was­ser­ver­brauch ak­tu­ell um mehr als 30 Pro­zent ge­stie­gen, vor al­lem bei den pri­va­ten Haus­hal­ten. Mit Blick auf eine wei­ter­hin si­chere Was­ser­ver­sor­gung der All­ge­mein­heit ru­fen der Kreis Lippe und die lip­pi­schen Was­ser­ver­sor­ger da­her zum sorg­sa­men Ge­brauch des Trink­was­sers auf und ap­pel­lie­ren an alle Haus­hal­te, zum Bei­spiel auf das Be­wäs­sern von Ra­sen­flächen oder das Auf­fül­len von pri­va­ten Schwimm­be­cken und Pools zu ver­zich­ten. Die Pflan­zen in den pri­va­ten Gär­ten soll­ten mit Be­dacht ge­wäs­sert wer­den. Gleich­zei­tig soll­ten die Ver­brau­cher aus trink­was­serhy­gie­ni­scher Sicht auf den be­stim­mungs­gemäßen Be­trieb der häus­li­chen Trink­was­ser­in­stal­la­tion ach­ten. Ein feh­len­der Was­ser­aus­tausch in nicht ge­nutz­ten Kalt- und Warm­was­ser­lei­tun­gen oder Zapf­stel­len ist un­be­dingt zu ver­mei­den. Ein vollstän­di­ger Was­ser­aus­tausch in den vor­han­de­nen Lei­tun­gen sollte min­des­tens alle sie­ben Tage er­fol­gen. Das dort ge­zapfte Was­ser könne zum Gießen von Pflan­zen ge­nutzt wer­den.

