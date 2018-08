A2: Umbauarbeiten Baustelle wechselt auf die Westseite

Bad Sal­zu­flen/Hamm (la). Ab Mon­tag sperrt Straßen.NRW die Ein- und Aus­fahrt der A2-An­schluss­stelle Ost­west­fa­len-Lippe (A2/L712) in Fahrtrich­tung Ober­hau­sen. Seit Mitte Juli lau­fen die Um­bau­ar­bei­ten in der A2-An­schluss­stelle Ost­west­fa­len-Lippe (A2/L712). Nach ei­ner Bau­zeit von drei Wo­chen wer­den die Ar­bei­ten in Fahrtrich­tung Han­no­ver plan­mäßig am Mon­tag (6.8.) fer­tig ge­stellt. Die Bau­stelle wech­selt nun für drei Wo­chen auf die West­seite der A 2. Der Ver­kehr wird per "ro­tem Punk­t" ü­ber die be­nach­bar­ten An­schluss­stel­len Bie­le­feld-Ost und Her­ford / Bad Sal­zu­flen um­ge­lei­tet.

Bund und Land in­ves­tie­ren bei die­ser ge­mein­sa­men Maß­nahme rund 1,2 Mil­lio­nen Eu­ro. Hin­ter­grund: Die A2-An­schluss­stelle Ost­west­fa­len-Lippe wird mit ei­ner Licht­si­gnal­an­lage aus­ge­stat­tet. In der Ver­gan­gen­heit hatte es dort im­mer wie­der schwere Un­fälle bei ver­schie­de­nen Ab­bie­ge­vor­gän­gen ge­ge­ben. Aus die­sem Grund wurde von der Un­fall­kom­mis­sion die Er­rich­tung der Si­gnal­an­la­gen ge­for­dert.

vom 04.08.2018 | Ausgabe-Nr. 31B

