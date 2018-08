Kulturelle Bildung voranbringen

Neue Her­an­ge­hens­wei­se, sich ü­ber kul­tu­relle An­ge­bote zu in­for­mie­ren: Auf der ers­ten „­Schul-Kul­Tour" konn­ten Kul­tur­be­auf­tragte von Grund­schu­len „Schnup­per­work­shops“ auf der Burg Stern­berg aus­pro­bie­ren. Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. Kul­tu­relle Bil­dung soll Kin­dern er­mög­li­chen, sich mit al­len Sin­nen Wis­sen an­zu­eig­nen. So soll das ei­genstän­dige Ler­nen ge­för­dert und der Schul­lall­tag be­rei­chert wer­den. Da­mit be­reits Grund­schü­ler die po­si­ti­ven Ef­fekte von kul­tu­rel­len An­ge­bo­ten nut­zen kön­nen, hat das Re­gio­nale Bil­dungs­netz­werk die Grund­schu­len ge­be­ten, Kul­tur­be­auf­tragte zu be­nen­nen. Auf der ers­ten Lip­per "­Schul­Kul­Tour" sind diese nun erst­mals zu­sam­men­ge­kom­men. Auf der Burg Stern­berg be­spra­chen sie Her­aus­for­de­run­gen und Chan­cen kul­tu­rel­ler Bil­dung und tes­te­ten Lern­an­ge­bote des Lan­des­ver­ban­des, der die Ver­an­stal­tung mit or­ga­ni­siert hat­te. Ü­ber 30 Kul­tur­be­auf­tragte aus 27 lip­pi­schen Grund­schu­len tausch­ten sich ü­ber ihre neue Funk­tion aus. Da­bei stell­ten sie fest, dass die Be­deu­tung von Kul­tu­r­ar­beit den Schu­len durch­aus be­wusst ist, sie je­doch meist zu kurz kommt. "Oft sind nicht ge­nug Zeit oder fi­nan­zi­elle Res­sour­cen vor­han­den. Da­her kommt den Kul­tur­be­auf­trag­ten eine wich­tige Rolle zu, denn sie kön­nen sich darum küm­mern, dass kul­tu­relle Bil­dung re­gel­mäßig statt­fin­det und nach­hal­tig im Schul­pro­fil ver­an­kert wird", er­klärt Sas­kia Frei-Kla­ges, Team­lei­te­rin im Re­gio­na­len Bil­dungs­netz­werk. Be­son­ders beim Thema Mo­bi­lität sa­hen die Ver­an­stal­tungs­teil­neh­mer Hand­lungs­be­darf. Kul­turein­rich­tun­gen müs­sen nach An­sicht der Fach­kräfte ein­fa­cher und kos­tengüns­ti­ger er­reich­bar sein. Arne Brand, All­ge­mei­ner Ver­tre­ter der Ver­bands­vor­ste­he­rin des Lan­des­ver­ban­des Lip­pe, kennt die Pro­ble­ma­tik: "Es geht dar­um, dass alle Be­tei­lig­ten sich bei die­sem Thema we­sent­lich stär­ker en­ga­gie­ren und die Rah­men­be­din­gun­gen für die Nut­zung außer­schu­li­scher Lern­orte ver­bes­sern müs­sen. Der Lan­des­ver­band ist mit der Ver­dopp­lung des För­der­top­fes für den Kul­tur­bus einen ers­ten Schritt ge­gan­gen, es müs­sen aber wei­tere Schritte fol­gen." Ge­mein­sam mit den Kul­tur­be­auf­trag­ten und dem Lan­des­ver­band will das Re­gio­nale Bil­dungs­netz­werk ein Kon­zept er­ar­bei­ten, das Po­li­tik und Ver­wal­tung vor­ge­legt wer­den soll. "Un­sere Vi­sion ist es, al­len Kin­dern und Ju­gend­li­chen in Lippe einen durch­gän­gi­gen Zu­gang zu kul­tu­rel­len An­ge­bo­ten ü­ber die ge­samte Schullauf­bahn zu bie­ten. Mit der ers­ten Lip­per ‚­Schul-Kul­Tour‘ ha­ben wir dafür de­fi­ni­tiv den ers­ten Grund­stein ge­leg­t", freut sich Frei-Kla­ges ü­ber die rege Be­tei­li­gung. Die Idee, Kul­tur­be­auf­tragte zu be­nen­nen und mit­ein­an­der zu ver­net­zen, ent­stand auf der Bil­dungs­kon­fe­renz im No­vem­ber 2017. Das Kon­zept ist neu für Lippe und soll nach und nach aus­ge­baut wer­den. Ne­ben den Grund­schu­len will das Re­gio­nale Bil­dungs­netz­werk dem­nächst auch wei­ter­führende Schu­len bei "­Schul-Kul­Tour" ein­bin­den. Das Ver­an­stal­tungs­for­mat wird im nächs­ten Schul­jahr fort­ge­setzt. An wech­seln­den Kul­tu­r­or­ten soll das Netz­werk­tref­fen je­weils halb­jähr­lich statt­fin­den und den Kul­tur­be­auf­trag­ten da­bei einen Ein­blick in außer­schu­li­sche Lern­orte er­mög­li­chen. Im Bil­dungs­büro des Krei­ses wurde be­reits eine Teil­zeit­stelle ein­ge­rich­tet, die die Kul­tur­be­auf­trag­ten stär­ken soll. Sy­bille Ku­lin­na, eben­falls Grund­schul­leh­re­rin und Kul­tur­be­auf­tragte an ih­rer Schu­le, ist ab so­fort An­sprech­part­ne­rin für alle Be­lange der kul­tu­rel­len Bil­dung. Sie steht un­ter der E-Mail-Adresse "S.­Ku­lin­na@­kreis-lip­pe.­de" für Fra­gen zur Ver­fü­gung.

vom 04.08.2018 | Ausgabe-Nr. 31B

Drucken | Versenden