Detmold hat jetzt auch eine E-Bike Leihstation

Die Stadtverkehr Detmold GmbH erweitert ihr Angebot

Det­mold (js). Vom Zug di­rekt aufs Rad, das ist in Det­mold jetzt mög­lich. Denn seit Mitt­woch gibt es am Zen­tra­len Om­ni­bus­bahn­hof (ZOB) eine E-Bike Ver­leih­sta­tion. Ins­ge­samt zehn Fahrrä­der kön­nen hier be­reits ab acht Euro ge­mie­tet wer­den. "Wir wol­len das Fahr­rad in Det­mold vor­an­brin­gen", be­tont der Ge­schäfts­füh­rer der Stadt­ver­kehr Det­mold GmbH (SVD) Wolf­gang Janz. Die SVD hat dafür die ge­schlos­sene Fahr­ra­dab­stel­lan­lage am ZOB um die Ver­leih­sta­tion plus ei­ner Schrank­fach­an­lage er­wei­tert. "Das ist erst der An­fang", so Janz wei­ter. Auch für das Park­haus "Lust­gar­ten", das im nächs­ten Jahr neue er­stellt wer­den soll ist eine Ver­leih­sta­tion für E-Bikes ge­plant. "­Die E-Bike Sta­tion ist ein wich­ti­ger In­di­ka­tor für un­se­ren Tou­ris­mus", er­klärt auch Tho­mas Lam­me­ring, Zwei­ter Bei­ge­ord­ne­ter und Fach­be­reichs­lei­ter Tief­bau- und Im­mo­bi­li­en­ma­na­ge­ment der Stadt Det­mold. "So ha­ben die Tou­ris­ten die Mög­lich­keit von hier aus die Be­su­cher­ma­gnete wie das Her­manns­denk­mal oder die Ex­t­ern­steine per Pe­de­lec zu er­rei­chen. Einen Ge­winn wird die SVD da­mit al­ler­dings nicht ma­chen. "Wir ge­hen nicht da­von aus, dass wir kos­ten­de­ckend ar­bei­ten wer­den", er­gänzt Ge­schäfts­füh­rer Wolf­gang Janz. Die Ver­leih­sta­tion sei ein wich­ti­ger Bau­stein, um die mul­ti­mo­dale Mo­bi­lität in Det­mold wei­ter auf­zu­bau­en. Die E-Bikes der Marke "­Ze­mo" sind in zwei Rah­men­größen ver­füg­bar und wur­den von der SVD bei der Firma Tra­vel­bike ge­least. Der Wert der Fahrrä­der liegt bei etwa 3.000 Eu­ro. Dafür sind sie mit der neus­ten Tech­nik und dem bes­ten Kom­fort aus­ge­stat­tet. Bei ei­ner Höchst­ge­schwin­dig­keit von gut 25 km/h schaf­fen die E-Bikes eine Min­de­stre­cke von 60 Ki­lo­me­tern, je nach un­ter­stüt­zen­der Leis­tung und ab­hän­gig vom Ge­wicht des Fah­rers. Die War­tung der Fahr­zeuge ü­ber­nimmt ein Ko­ope­ra­ti­ons­part­ner aus La­ge. Die Kos­ten für die An­lage lie­gen bei etwa 14.000 Eu­ro.

vom 04.08.2018 | Ausgabe-Nr. 31B

