Sternschnuppenregen

Unterm Nachthimmel zur Falkenburg

Det­mold. Durch ihre ex­po­nierte Lage bie­tet die Fal­ken­burg ein­ma­lige Ein­bli­cke in den Nacht­him­mel. In der Nacht auf Sonn­tag, 12. Au­gust fin­det da­her eine ster­nen­kund­li­che Führung zur Fal­ken­burg statt. In die­ser Nacht kann ein Stern­schnup­pen­re­gen be­ob­ach­tet wer­den. Treff­punkt der Führung, die Ingo Zi­ser und der Ber­le­be­cker Hobby-Astro­nom Uli Klöp­per lei­ten, ist um 2 Uhr auf dem Park­platz in der Nähe des Land­hau­ses Hirsch­sprung. Eine An­mel­dung ist vorab er­for­der­lich un­ter der Ruf­num­mer (0151) 61225769 oder per Mail an "fal­ken­bur­g.jr@g­mail.­com", Ta­schen­lam­pe, Fern­glas und fes­tes Schuh­werk sind mit­zu­brin­gen. Der Teil­neh­mer­bei­trag be­trägt für Er­wach­sene 6 Eu­ro, für Kin­der bis 14 Jahre 3 Eu­ro.

vom 04.08.2018 | Ausgabe-Nr. 31B

