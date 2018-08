Walker besuchen Historisches Museum

Ausblick auf das Ravensberger Land

Die Mit­glie­der des Wal­king- und Frei­zeit­ver­eins Her­ford-Bad Sal­zu­flen be­su­chen am Frei­tag, 10. Au­gust, das His­to­ri­sche Mu­seum Stein­ha­gen. Während ei­ner Führung er­fah­ren die Teil­neh­mer mehr ü­ber die Ge­schichte des "­Stein­hä­ger­s" und der Stadt. In ei­ner Aus­stel­lung wer­den Ex­po­nate aus der Zeit der Bren­ne­rei­en, aber auch Nach­bau­ten ei­ner al­ten Apo­theke und ei­nes Tante Emma La­dens ge­zeigt. Zu­vor wan­dern die Wal­ker zu der Hü­nen­burg, wo sie von de­ren Zin­nen­turm einen wei­ten Aus­blick in das Ra­vens­ber­ger Land ha­ben. Die An­reise er­folgt in Fahr­ge­mein­schaf­ten um 8.45 Uhr vom Park­platz Her­for­der Straße in Bad Sal­zu­flen. Rück­kehr ist ge­gen 17 Uhr. In­fos ü­ber wei­tere Ak­ti­vitäten des Ver­eins bei Bär­bel und Gün­ther Timm un­ter (05221) 86987 oder per E-Mail an "wal­king@Timm-her­ford.­de."

vom 04.08.2018 | Ausgabe-Nr. 31B

