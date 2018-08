Selbstlernzentrum geöffnet

Lem­go. Das Selbst­lern­zen­trum (S­LZ) in der Jo­han­nes-Schu­chen-Straße 4 in Lemgo ist auch in den Som­mer­fe­rien bis 28. Au­gust durch­ge­hend geöff­net: Mon­tags und mitt­wochs von 9 bis 12.30 Uhr und diens­tags von 13 bis 18 Uhr kön­nen Teil­neh­mer und In­ter­es­sierte un­sere An­ge­bote zur Wei­ter­bil­dung, für Fremd­spra­chen oder EDV, ab­ru­fen und ihre Kennt­nisse auf­bauen oder ver­tie­fen. Aus­zu­bil­dende oder Schü­ler kön­nen die schul­freie Zeit zur Nach- oder Vor­be­rei­tung von Un­ter­richtss­toff für even­tu­elle Prü­fun­gen oder einen Schul­wech­sel nut­zen. Mehr In­fos ü­ber die SLZs im Kreis Lippe fin­det man un­ter "ww­w.lippe-selbst­lern­zen­tren.­de" im In­ter­net.

vom 01.08.2018 | Ausgabe-Nr. 31A

Drucken | Versenden