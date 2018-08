Fotowettbewerb: Wir suchen das schönste Leserfoto

Wasserknappheit trifft auch die lieben "Wilden"

Kreis Lippe (la). Der Som­mer hat Fahrt auf­ge­nom­men. Sonne satt und kon­stant hohe Tem­pe­ra­tu­ren ha­ben in­zwi­schen Nied­rig­was­ser­stände an Seen, Flüs­sen und Bächen nach sich ge­zo­gen. Die Durch­schnitt­stem­pe­ra­tu­ren la­gen be­reits zu Jah­res­be­ginn fast drei Grad ü­ber dem Durch­schnitt der ver­gan­ge­nen Jah­re. Für die Einen ist es ein, von kei­nem Re­gen­tröpf­chen ge­trüb­ter Traum­som­mer, an­dere da­ge­gen lei­den an der son­ni­gen Ü­ber­do­sis. Die Hitze macht nicht nur vie­len Men­schen zu schaf­fen, sie be­rei­tet auch Tie­ren große Pro­ble­me. Ne­ben fa­mi­li­e­nei­ge­ner Fell­nase oder ge­fie­der­ten Mit­be­woh­nern, kann man auch un­se­ren wil­den Gäs­ten in den lip­pi­schen Gär­ten hel­fen.

Sich beim Schlamm­bad oder auf feuch­ten Wald­bö­den ab­kühlen und aus­rei­chend Was­ser zum Trin­ken fin­den – für viele hei­mi­sche Tiere wird das jetzt schwie­rig. Mitt­ler­weile ru­fen so­gar die Na­tur­schutz­ver­bände dazu auf, Was­ser­trän­ken für Vo­gel, Igel und Co. auf­zu­stel­len. Spon­tane Was­ser­spen­den sind grundsätz­lich nicht ver­kehrt, aber durch­dacht sollte das Ganze schon sein, denn in un­sau­be­rem Was­ser oder in ei­nem ver­schmutz­ten Ge­fäß kön­nen sich bei den ho­hen Tem­pe­ra­tu­ren in kür­zes­ter Zeit et­li­che Krank­heits­er­re­ger ver­meh­ren; Sal­mo­nel­len und Tri­cho­mo­na­den las­sen grüßen. Täg­li­cher Was­ser­wech­sel, Aus­spülen und Aus­wi­schen gehören zum Pflicht­pro­gramm des ver­ant­wor­tungs­vol­len Tier­freun­des. In der Ver­gan­gen­heit brei­te­ten sich bei­spiels­weise Tri­cho­mo­na­den (Pa­ra­si­ten) un­ter den Vö­geln aus und töte­ten 2009 vor al­lem Grün­fin­ken. In Nie­der­sach­sen, NRW und Schles­wig-Hol­stein star­ben hun­derte Vö­gel an "Tri­cho­mo­nas gal­li­nae", win­zi­gen ein­zel­li­gen Geißel­tier­chen, die auch an klei­nen Was­ser­stel­len im Trink­was­ser der Vö­gel herum schwim­men. Dem Pa­ra­si­ten, der für Men­schen un­ge­fähr­lich ist, fie­len auch Buch­fin­ken, Kern­beißer, Gim­pel, Els­tern, Haus­sper­linge und Am­seln zum Op­fer. Also heißt es auch bei der Gabe von Trink­was­ser, auf Hy­giene zu ach­ten. Die che­mi­sche Keule zur Des­in­fek­tion der Trän­ken und Ba­de­stel­len sollte al­ler­dings weg­fal­len. Ein Aus­spülen mit ko­chen­dem Was­ser reicht aus. Als Al­ter­na­tive kön­nen auch zwei Was­ser­scha­len ab­wech­selnd be­nutzt wer­den. "Wenn eine Tränke 24 Stun­den, am bes­ten in der Son­ne, tro­cken steht, sind die Pa­ra­si­ten tot", er­klärt Ul­rich Thüre vom NABU Nie­der­sach­sen. "Vo­gelbä­der gibt es im Gar­ten­han­del. Eine fla­che Schüs­sel, ein Blu­men­topf-Un­ter­set­zer oder ein Sup­pen­tel­ler tun es aber auch. Ü­b­ri­gens ba­den Vö­gel auch gerne im Sand, das hilft ih­nen ge­gen Pa­ra­si­ten. Wer nur einen ge­pflas­ter­ten Hof hat, kann dort auch ein Sand­bad in ei­ner fla­chen Schale ein­rich­ten", rät der Vo­gel-Ex­per­te. Wich­tig ist, dass Tränke und Ba­de­stelle auf ei­nem gut ein­seh­ba­ren Platz nicht in un­mit­tel­ba­rer Nähe von Bü­schen ein­ge­rich­tet wird – als Schutz vor neu­gie­ri­gen Samt­pfo­ten.

