Täuschend echte Verletzungen

Neue Notfalldarsteller ausgebildet

Not­fall­dar­stel­ler hel­fen dem DRK, Not­fall­si­tua­tio­nen zu trai­nie­ren. Fo­to:

Kreis Lip­pe. Not­fall­dar­stel­ler stel­len für Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen und Ret­tungs­kräfte Not­fall­si­tua­tio­nen nach, um den Hilfs­kräf­ten die Mög­lich­keit zu ge­ben, un­ter rea­lis­ti­schen Be­din­gun­gen zu ü­ben. An­fang Juli hat das Ju­gend­rot­kreuz Lippe in Lage acht neue Dar­stel­ler aus­ge­bil­det. In dem Lehr­gang wur­den un­ter an­de­rem Tech­ni­ken ein­geübt, mit de­nen man echt aus­se­hen­den Schnitt- und Platz­wun­den, aber auch Ver­bren­nun­gen und Frak­tu­ren schmin­ken kann. Aber auch das Dar­stel­len der Not­fall­si­tua­tio­nen wurde mit Schau­spielü­bun­gen aus­gie­big trai­niert. ­Zum Ab­schluss des Wo­chen­en­des er­ar­bei­te­ten die zukünf­ti­gen Not­fall­dar­stel­ler ein ei­ge­nes Sze­na­rio, wofür sie Ver­let­zungs­mus­ter ent­wi­ckel­ten, die Ver­let­zun­gen schmink­ten und auch dar­stell­ten. "Von nun an kön­nen sie auf Ü­bun­gen als Schmin­ker oder Dar­stel­ler ein­ge­setzt wer­den", schreibt De­bora Bor­golte vom Ju­gend­rot­kreuz in ei­ner Mit­tei­lung. Wer auch mal in die Not­fall­dar­stel­lung rein­schnup­pern möch­te, kann sich per E-Mail an "n­d@jrk-lip­pe.­de" mel­den.

vom 01.08.2018 | Ausgabe-Nr. 31A

Drucken | Versenden