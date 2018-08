Lagerfeuer setzt Boden in Brand

Warnstufe 4: Rauchen und Grillen in Waldnähe verboten

Kreis Lip­pe/Au­gust­dorf. Nahe des Sport­gelän­des "Sch­lings­bruch" ha­ben am Don­ners­tag­mor­gen rund 100 Qua­drat­me­tern Wald­bo­den ge­brannt. Nach An­ga­ben der Po­li­zei hat­ten Un­be­kannte dort ver­mut­lich ein La­ger­feuer ent­facht und nicht rich­tig ab­ge­löscht, so dass sich die Flam­men ü­ber den tro­ckenen Bo­den aus­brei­te­ten. Spa­zier­gän­ger alar­mier­ten so­fort die Feu­er­wehr, die dank des schnel­len Ein­grei­fens größere Schä­den ver­hin­dern konn­te. An­ge­sichts der Dür­re­pe­ri­ode war­nen Po­li­zei und Feu­er­weh­ren vor dem Um­gang mit of­fe­nem Feu­er. Der­zeit ist in Lippe die zweit­höchste Warn­stufe (Stufe 4) in Kraft: Rau­chen im Wald ist un­ter­sagt. Of­fe­nes Feuer und Gril­len sind in Wald­nähe ebenso ver­bo­ten. Zi­ga­ret­ten­kip­pen soll­ten nicht in der Na­tur ent­sorgt wer­den, glei­ches gilt für Glas. Durch die enorme Son­nen­ein­strah­lung könne es zu ei­nem Brenn­glas­ef­fekt kom­men und in Win­deseile eine tro­ckene Glas­fläche in Brand set­zen. Auch beim Gril­len im ei­ge­nen Gar­ten soll­ten Bür­ger Vor­sicht wal­ten und die Kohle in ei­nem Me­tall­ge­fäß, vor Wind ge­schützt, aus­kühlen kann. Die­ses sollte nicht un­ter ei­nem Car­port, un­mit­tel­bar am Haus oder in der Nähe brenn­ba­rer Ma­te­ria­len ste­hen. "­Grill­kohle kann sich, ebenso wie Ka­mi­na­sche noch 48 Stun­den später ent­zün­den", heißt es in der Mit­tei­lung. Äußerst ge­fähr­lich sei auch der Um­gang mit so ge­nann­ten Ab­flämm­geräten, mit de­nen man dem Un­kraut zu Leibe rückt. Da­bei seien in der Ver­gan­gen­heit schon Häu­ser ab­ge­brannt. "­Seien Sie da­her, ins­be­son­dere in der jet­zi­gen kli­ma­ti­schen Si­tua­tion, be­son­ders sorg­sam im Um­gang mit of­fe­nem Feuer und hel­fen Sie mit, Ge­fah­ren und Schä­den zu ver­mei­den", schreibt die Po­li­zei ab­sch­ließend.

