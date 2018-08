Engagierte Lipper gesucht

Ab sofort Vorschläge für Lippischen Ehrenring einreichen

Ein ech­ter Or­den für en­ga­gierte Lip­per: Der „Lip­pi­sche Eh­ren­ring“. Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. Wer sich eh­ren­amt­lich en­ga­giert, liegt voll im Trend: Rund je­der zweite Bür­ger in Nord­rhein-West­fa­len übt ein Eh­ren­amt aus. Im Ge­gen­satz zu Sport oder Mu­sik ist das Eh­ren­amt aber kein Hobby wie je­des an­de­re: "Im Ge­gen­teil, Eh­ren­amt­li­che leis­ten einen wert­vol­len Bei­trag für un­sere Ge­sell­schaft und so­mit für uns al­le. Es ist wich­tig, dass sie auch die an­ge­mes­sene An­er­ken­nung er­hal­ten. Mit dem Lip­pi­schen Eh­ren­ring zeich­nen wir des­halb je­des Jahr be­son­ders en­ga­gierte Lip­per aus und wol­len da­mit gleich­zei­tig auch Danke für ih­ren Ein­satz sa­gen", er­klärt Land­rat Dr. Axel Leh­mann. Ak­tu­ell sam­melt der Kreis Lippe wie­der Vor­schläge für den Lip­pi­schen Eh­ren­ring. Auch in 2018 wer­den sechs Lip­pi­sche Eh­ren­ringe so­wie zwei Son­der­preise aus­ge­lobt. "Wir ha­ben uns ent­schlos­sen, auch in die­sem Jahr wie­der­holt den Son­der­preis für ju­gend­li­ches En­ga­ge­ment zu ver­ge­ben: Denn es ist wich­tig, ge­rade auch die Leis­tun­gen der jun­gen Eh­ren­amt­li­chen zu wür­di­gen", be­tont Ka­tha­rina Schrö­der vom Eh­ren­amts­büro des Krei­ses Lip­pe. An­re­gun­gen für den Eh­ren­ring kön­nen noch bis zum 31. Ok­to­ber im Eh­ren­amts­büro des Krei­ses Lippe ein­ge­reicht wer­den. Die Ver­lei­hung der Or­den soll An­fang kom­men­den Jah­res statt­fin­den. Wei­tere In­for­ma­tio­nen zum Lip­pi­schen Eh­ren­ring er­teilt das Eh­ren­amts­büro des Krei­ses Lippe un­ter (0 52 31) 62-5001 oder per E-Mail an "eh­ren­am­t@­kreis-lip­pe.­de". Die Sat­zung und einen An­trags­vor­druck gibt es im In­ter­net un­ter "ww­w.­kreis-lip­pe.­de/eh­ren­am­t" (Stich­wort "An­er­ken­nung von eh­ren­amt­li­chem En­ga­ge­ment").

vom 01.08.2018 | Ausgabe-Nr. 31A

Drucken | Versenden