Mondscheinkino rekordverdächtig

Schon in der ersten Woche werden knapp 4.800 Besucher gezählt

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Das Mond­schein­kino auf der Wald­bühne am Her­manns­denk­mal ist in die dies­jäh­rige Ju­biläums­sai­son so er­folg­reich ge­st­ar­tet wie noch nie zu­vor in den bis­he­ri­gen zehn Jah­ren: Be­reits in der ers­ten Spiel­wo­che ließen sich zu Füßen des Her­manns 4.782 Be­su­cher von den ak­tu­el­len Ki­no­high­lights un­ter­hal­ten, wie die ver­ant­wort­li­che Denk­mal-Stif­tung mit­teilt. Ge­schäfts­füh­rer Ralf Noske freut sich: "Im Schnitt ha­ben wir bei al­len Fil­men min­des­tens dop­pelt so viele Zu­schauer wie in den Vor­jah­ren. Natür­lich spielt das dau­er­haft hoch­som­mer­li­che Wet­ter eine ent­schei­dende Rol­le, aber auch beim Mar­ke­ting und bei der Film­aus­wahl hat bis­her ein­fach al­les ge­passt." Um der auch wei­ter­hin er­war­te­ten, star­ken Nach­frage ge­recht zu wer­den, sind laut ei­ner Pres­se­mit­tei­lung um­fang­rei­che Maß­nah­men er­grif­fen. So sind die Kon­tin­gente der on­line zu kau­fen­den Kar­ten noch ein­mal auf­ge­stockt wor­den. Außer­dem gibt es nun einen ei­ge­nen Ein­lass­be­reich für Gäste mit Vor­ver­kaufs­kar­ten. "Das ist noch mal ein ech­ter Bo­nus, weil die War­te­zei­ten an der Kasse auf ein Mi­ni­mum re­du­ziert wer­den kön­nen", so Nos­ke. Auch die To­n­an­lage noch ein­mal auf­gerüs­tet, um auch bei ei­ner voll­be­setz­ten Wald­bühne auch den Ki­no­fans in den Rand­be­rei­chen einen op­ti­ma­len Sound ga­ran­tie­ren zu kön­nen. Für Noske steht schon jetzt fest, dass in 2018 die gu­ten Zah­len der Vor­jahre er­heb­lich ü­ber­trof­fen wer­den kön­nen: "­Die Fra­gen sind nur noch, wann wir den bis­he­ri­gen Be­su­cher­re­kord ü­ber­stei­gen und wel­che Zahl wir am Ende er­rei­chen."

vom 01.08.2018 | Ausgabe-Nr. 31A

