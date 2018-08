Wolf in der Senne

Sichtung auf dem Truppenübungsplatz

Kreis Lip­pe. Das Lan­des­amt für Na­tur, Um­welt und Ver­brau­cher­schutz NRW (LA­NUV) bestätigt die Sich­tung ei­nes Wolfes auf dem Trup­penü­bungs­platz Sen­ne. Am 8. Juli konnte ein Mit­ar­bei­ter des Bun­des­forst­be­triebs Rhein-We­ser das Tier auf dem für die Öf­fent­lich­keit ge­sperr­ten Teil des Trup­penü­bungs­plat­zes fo­to­gra­fie­ren. In Ab­stim­mung mit der Do­ku­men­ta­ti­ons- und Be­wer­tungs­stelle des Bun­des (DBBW) wurde fest­ge­stellt, dass die Bil­der tatsäch­lich einen Wolf zei­gen.

Beim Lan­des­um­welt­amt (LA­NUV) kön­nen Hin­weise auf Wölfe un­ter der Te­le­fon­num­mer (02361) 3050 ge­mel­det wer­den, außer­halb der Ge­schäfts­zei­ten und am Wo­chen­ende in der Nach­rich­ten­be­reit­schafts­zen­trale des LA­NUV un­ter (0201) 714488. Wei­tere An­ga­ben zum Wolfs­ma­na­ge­ment in Nord­rhein-West­fa­len (Ver­brei­tungs­kar­te, Luchs- und Wolfs­be­ra­ter in NRW, För­der­richt­li­nien Wolf NRW) gibt es im In­ter­ne­t­an­ge­bot un­ter "ww­w.la­nu­v.n­r­w.­de/na­tur/ar­ten­schutz/­der_wolf_in­_n­r­w".

vom 01.08.2018 | Ausgabe-Nr. 31A

