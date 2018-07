Ein Ausbildung auch für Alleinerziehende

Verein "CAL" hat schon 153 Jugendlichen zu Abschluss verholfen

Kreis Lip­pe. Wenn Ju­gend­li­che und junge Er­wach­sene im re­gulären Aus­wahl­ver­fah­ren nicht berück­sich­tigt wer­den, ihre Lehre im ak­tu­el­len Aus­bil­dungs­be­trieb nicht fort­set­zen oder ihre Aus­bil­dung nur in Teil­zeit ab­sol­vie­ren kön­nen, dann wird der Ver­ein "Chance Aus­bil­dung Lip­pe" (CAL) ak­tiv. Auch in die­sem Jahr ha­ben wie­der zehn Aus­zu­bil­dende mit Hilfe des Ver­eins eine Be­rufs­aus­bil­dung in ei­nem lip­pi­schen Un­ter­neh­men ab­ge­schlos­sen, dar­un­ter drei al­lein­er­zie­hende Müt­ter.

Seit sei­ner Grün­dung in 2005 hat der Ver­ein 153 jun­gen Men­schen zu ei­nem er­folg­rei­chen Aus­bil­dungs­ab­schluss ver­hol­fen. Durch das En­ga­ge­ment der Ge­schäfts­stel­le, ins­be­son­dere von Aus­bil­dungs­lei­te­rin Dunja Weid­mann, wür­den im­mer mehr lip­pi­sche Un­ter­neh­men einen zu­sätz­li­chen Aus­bil­dungs­platz ein­rich­ten, heißt es in ei­ner Pres­se­mit­tei­lung. Mit in­di­vi­du­el­ler Un­ter­stüt­zung durch CAL wer­den in den Ko­ope­ra­ti­ons­be­trie­ben auch al­lein­er­zie­hende Müt­ter und Väter in Teil­zeit oder ab­bruch­ge­fähr­dete Azu­bis aus­ge­bil­det. Und das mit großem Er­folg: Ü­ber 80 Pro­zent der Ab­sol­ven­ten star­ten di­rekt nach der Aus­bil­dung in das Ar­beits­le­ben oder bil­den sich wei­ter fort. So auch in die­sem Jahr: "Wirk­lich er­freu­lich ist, dass neun von zehn Aus­zu­bil­den­den eine An­schluss­be­schäf­ti­gung fin­den konn­ten. Viele wur­den so­gar di­rekt von ih­rem Aus­bil­dungs­be­trieb ü­ber­nom­men, ob­wohl keine Ü­ber­nah­me­pflicht be­steht", in­for­miert Dunja Weid­mann. "Wir küm­mern uns je­doch auch nach ih­rem Ab­schluss noch wei­ter um un­sere Ab­sol­ven­ten, da­mit diese bald eine Be­schäf­ti­gung fin­den", so CAL-Ge­schäfts­füh­re­rin Dr. A. Hein­rike Heil. In 2018 hat der Ver­ein be­reits 15 neue Aus­zu­bil­dende ein­ge­stellt. "Das Spek­trum reicht da­bei vom An­la­gen­me­cha­ni­ker SHK ü­ber Fach­in­for­ma­ti­ker bis zur Kfz-Me­cha­tro­ni­ke­rin", sagt Ca­thrin-Clau­dia Herr­mann, 2. Ge­schäfts­füh­re­rin des CAL. "­Der Vor­teil für diese Be­triebe liegt auf der Hand: Als aus­bil­den­des Mit­glied des Ver­eins be­zahlt der Be­trieb je Aus­zu­bil­den­den einen fes­ten Bei­trag, während die ge­samte Aus­bil­dungs­ver­wal­tung und die in­di­vi­du­elle Be­treu­ung durch den Ver­ein ü­ber­nom­men wer­den."

vom 28.07.2018 | Ausgabe-Nr. 30B

