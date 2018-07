Studienfahrt nach Sachsenhausen

Arbeitskreis "Gegen das Vergessen"

Kreis Lippe . Der Ar­beits­kreis "­Ge­gen das Ver­ges­sen" hat eine dreitä­gige Stu­di­en­fahrt in die Ge­denkstätte Sach­sen­hau­sen or­ga­ni­siert. Vom 12. bis 14. Ok­to­ber kön­nen In­ter­es­sierte die Ge­schichte des ehe­ma­li­gen Kon­zen­tra­ti­ons­la­gers ken­nen­ler­nen. Es sind noch Plätze frei.

In der Zeit von 1936 bis 1945 war ein al­tes Fa­brik­gelände im Stadt­zen­trum von Ora­ni­en­burg bei Ber­lin ei­nes der größten Kon­zen­tra­ti­ons­la­ger auf deut­schem Reichs­ge­biet: Das KZ Sach­sen­hau­sen. In vie­len Ne­ben­la­gern wa­ren rund 200.000 Ge­fan­gene un­ter­ge­bracht, die als Zwangs­ar­beits­kräfte aus­ge­beu­tet wur­den. Meh­rere Zehn­tau­send Ge­fan­gene fan­den hier den Tod. Kurz vor Kriegs­ende räumte die SS das La­ger und schickte die Ge­fan­ge­nen auf "To­des­mär­sche", de­nen Tau­sende zum Op­fer fie­len. Am 22. und 23. April 1945 wurde das La­ger be­freit. Ne­ben dem Be­such Sach­sen­hau­sens ist eine the­ma­tisch pas­sende Stadt­führung in Ber­lin ge­plant. Ge­nauere De­tails wer­den bei ei­nem Vor­tref­fen be­kannt­ge­ge­ben. Die Kos­ten für die Fahrt be­tra­gen 249 Euro pro Per­son in­klu­sive Un­ter­brin­gung im Dop­pel­zim­mer, Frühstück, An- und Ab­rei­se. An­mel­dun­gen und Fra­gen per E-Mail an "ak-ge­gen-das-ver­ges­sen@g­mx.­de". Wei­tere In­for­ma­tio­nen gibt es un­ter "ak­ge­gen­das­ver­ges­sen.word­press.­com".

vom 28.07.2018 | Ausgabe-Nr. 30B

