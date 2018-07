Wasserstand in Bächen und Teichen sinkt

Kreis mahnt angesichts der anhaltenden Trockenheit zu Sparsamkeit

Il­le­gale Was­se­rent­nahme aus Bächen: Der Kreis Lippe wird in den nächs­ten Wo­chen ver­stärkt kon­trol­lie­ren und bei Ver­stößen Buß­gel­der ver­hän­gen. Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lippe . Während sich viele Lip­per ü­ber das som­mer­li­che Wet­ter freu­en, sorgt die Tro­cken­heit bei Land­wir­ten, Klein­gärt­nern, Teich- und Was­ser­kraft­an­la­gen­be­trei­bern für Ver­druss. Was­ser­man­gel lässt eine schlechte Ernte er­war­ten. In Folge des knap­pen Was­sers tre­ten aber auch in vie­len Fisch­tei­chen sehr nied­rige Was­ser­stände und so­mit eine Ge­fahr für den Be­satz auf. Der Kreis Lippe weist in die­sem Zu­sam­men­hang dar­auf hin, dass Bür­ger spar­sam mit Was­ser um­ge­hen soll­ten.

Auch in Lip­pes Bächen tritt Was­ser­man­gel auf, so der Kreis. In Folge der Tro­cken­heit führ­ten diese zur­zeit nur we­nig Was­ser. In den zurück­lie­gen­den Jah­ren hät­ten sich die Zeiträume von sehr ge­rin­gen Ab­flüs­sen in den Ge­wäs­sern gehäuft. Dies sei ein großes Pro­blem für die Fi­sche und Kleinst­le­be­we­sen. Umso wich­ti­ger sei es, dass die­ser Nied­rig­was­ser­ab­fluss im Bach ver­blei­be. "Lei­der gibt es in ganz Lippe je­doch im­mer wie­der ei­nige Bür­ger, die das Rest­was­ser aus den Ge­wäs­sern für sich be­an­spru­chen", weiß Rü­di­ger Kuh­le­mann, Fach­ge­biets­lei­ter der un­te­ren Was­ser­behörde beim Kreis Lip­pe. Als Ge­mein­ge­brauch von Ge­wäs­sern ist laut Lan­des­was­ser­ge­setz in NRW je­doch le­dig­lich "das Schöp­fen von Was­ser mit Hand­ge­fäßen" zuläs­sig. "­Fi­sche kön­nen lei­der nicht auf dem Tro­ckenen schwim­men", be­tont Kuh­le­mann. "­Die il­le­gale Was­se­rent­nahme miss­ach­tet ver­schie­dene Re­ge­lun­gen des Was­ser­haus­halts- und Lan­des­was­ser­ge­set­zes und kann mit ei­nem Buß­geld be­legt wer­den." Der Kreis kün­digt an, da­her in den kom­men­den Wo­chen und Mo­na­ten die Ge­wäs­ser in Lippe ver­stärkt im Auge zu be­hal­ten.

vom 28.07.2018 | Ausgabe-Nr. 30B

Drucken | Versenden